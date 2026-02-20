 Aller au contenu principal
LyondellBasell chute après avoir réduit son dividende
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 14:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Les actions du fabricant de produits chimiques LyondellBasell LYB.N chutent de 2 % à 54,22 $ avant le marché

** La société déclare un dividende trimestriel de 69 cents par action, soit une réduction de 68 cents par action par rapport au dividende du T4 2025 de LYB

** "Les marchés devant rester difficiles, nous avons pris la décision de recalibrer le dividende afin de mieux positionner l'entreprise pour prospérer lorsque les marchés se redresseront", déclare le directeur général Peter Vanacker

** Les analystes de Tudor, Pickering, Holt & Co. déclarent que LYB a finalement procédé à une réduction d'environ 50 % de son dividende

** TPH&Co maintient la note "hold" sur l'action, ajoute "Avec cette décision, le rendement du dividende de LYB s'élève maintenant à 5%, comparé à Dow DOW.N à 4,5% et à la moyenne de notre groupe de couverture à 3%"

** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de 27,7 %

