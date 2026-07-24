Lyntris, soutenue par Trive Capital, annonce une forte hausse de son chiffre d'affaires

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La société de technologie de défense Lyntris a annoncé jeudi, dans son dossier de demande d'introduction en bourse aux États-Unis, une forte hausse de son chiffre d'affaires semestriel.

Selon ce dossier, la société de capital-investissement Trive Capital est le principal actionnaire de Lyntris, avec une participation d'environ 69 %.

Les introductions en bourse dans le secteur de la défense gagnent du terrain, les tensions géopolitiques suscitant l'intérêt des investisseurs, tandis que la résilience des marchés boursiers et la forte demande encouragent les entreprises à se lancer dans une introduction en bourse.

Lyntris fournit des technologies de défense qui aident les forces américaines et alliées à détecter les menaces, à prendre des décisions plus rapides et à réagir avec précision.

La société, basée à Falls Church, en Virginie, a enregistré une perte nette de 13 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars pour un chiffre d'affaires de 241 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars au cours du semestre clos le 30 juin, contre une perte de 9,7 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars pour un chiffre d'affaires de 179,1 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars un an plus tôt.

En 2025, la société a soutenu plus de 200 programmes de défense américains et alliés, aucun programme ne représentant à lui seul plus de 7% de son chiffre d'affaires.

Lyntris sera cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "LYNX".

Evercore ISI, Citigroup et Guggenheim Securities figurent parmi les chefs de file de l'opération.