Lyntris et ses investisseurs visent à lever 528 millions de dollars lors de son introduction en Bourse aux États-Unis

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Lyntris et certains de ses actionnaires actuels ont pour objectif de lever jusqu'à 528 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en Bourse aux États-Unis, a annoncé lundi cette entreprise spécialisée dans les technologies de défense.