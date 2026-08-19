Lyntris est valorisée à 1,8 milliard de dollars après la chute de son cours lors de son entrée en bourse à New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des détails et du contexte tout au long du texte, ainsi que les commentaires des analystes aux paragraphes 4 et 7) par Pritam Biswas et Pragyan Kalita

Les actions de Lyntris ( LYNX.N ) ont chuté de 11,4 % mercredi lors de l'entrée en bourse de ce sous-traitant du secteur de la défense à New York, valorisant la société à 1,78 milliard de dollars et témoignant de la prudence des investisseurs à l'égard des nouvelles introductions en bourse.

Les actions de la société basée à Falls Church, en Virginie, ont ouvert à 15,50 dollars, soit un niveau inférieur au prix d’introduction en bourse de 17,50 dollars. L’offre a été réduite de 24 millions à 17 millions d’actions et a permis de lever 297,5 millions de dollars, après une fixation du prix inférieure à la fourchette initialement annoncée de 19 à 22 dollars par action.

La société a vendu environ 5,7 millions d’actions lors de l’introduction en bourse, soit plus que sa proposition initiale d’environ 4,9 millions d’actions, tandis que les actionnaires existants ont réduit leur offre de plus de 7,8 millions d’actions.

« Le marché tient compte du fait qu’il s’agit d’une opération visant à renforcer la structure du capital, plutôt que d’une opération de capital-risque », a déclaré Josef Schuster, directeur général d’IPOX, une société de recherche et d’indices sur les introductions en bourse basée à Chicago. Le marché américain des introductions en bourse a connu un fort rebond ces derniers mois, permettant à des start-ups de tous les secteurs d’entrer en bourse, mais les investisseurs restent sélectifs. Cette prudence a contraint plusieurs entreprises à revoir à la baisse le montant de leur opération.

Cette baisse reflète le désintérêt des investisseurs pour les entreprises plus risquées et moins expérimentées, telles que celles ayant récemment fait leur entrée en bourse, dans un contexte de hausse des rendements obligataires américains, même si les bénéfices sont restés solides, a ajouté Schuster.

La société de capital-investissement Trive Capital a fusionné les sociétés de son portefeuille, Accelint et Vitesse, pour former Lyntris, créant ainsi un fournisseur de technologies de défense qui s’est depuis développé grâce à des acquisitions. Lyntris, qui fabrique des capteurs de champ de bataille et des logiciels pour les armées américaines et alliées, est la dernière d’une vague d’entreprises du secteur de la défense qui ont cherché à introduire leurs actions à New York depuis avril, leurs dirigeants cherchant à saisir l’opportunité créée par le conflit impliquant l’Iran.

Arxis ARXS.O , AEVEX AVEX.N , Applied Aerospace & Defense

AADX.N , Doncasters DPC.N et HawkEye 360 HAWK.N ont fait leur entrée à la Bourse de New York depuis avril.

Evercore ISI, Citigroup et Guggenheim Securities ont été les chefs de file de ces introductions en bourse.