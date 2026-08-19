Lyntris, entreprise du secteur de la défense, et ses actionnaires lèvent environ 298 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lyntris LYNX.N et certains de ses actionnaires actuels ont levé 297,5 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mardi ce sous-traitant du secteur de la défense, alors que le marché des introductions en bourse de cet été touche à sa fin.
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