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Lyntris, entreprise du secteur de la défense, et ses actionnaires lèvent environ 298 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 05:39
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lyntris LYNX.N et certains de ses actionnaires actuels ont levé 297,5 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mardi ce sous-traitant du secteur de la défense, alors que le marché des introductions en bourse de cet été touche à sa fin.

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