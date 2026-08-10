Lyntris, entreprise de technologie de défense, vise une valorisation de 2,5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Lyntris vise une valorisation pouvant atteindre 2,53 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé lundi cette société soutenue par Trive Capital, devenant ainsi la dernière en date à tester le vif intérêt des investisseurs pour les introductions en bourse dans le secteur de la défense.

Lyntris, dont le siège se trouve à Falls Church, en Virginie, et les actionnaires vendeurs cherchent à lever jusqu’à 528 millions de dollars en proposant 24 millions d’actions à un prix compris entre 19 et 22 dollars chacune.

Depuis avril, de nombreuses entreprises du secteur de la défense ont poursuivi leurs projets d’introduction en bourse, la guerre américano-israélienne contre l’Iran ayant stimulé l’appétit des investisseurs.

Arxis ARXS.O , AEVEX AVEX.N , Applied Aerospace & Defense AADX.N , Doncasters DPC.N , et HawkEye 360 HAWK.N ont fait leur entrée à la Bourse de New York depuis avril.

Trive Capital a fusionné en mai deux sociétés de son portefeuille, Accelint et Vitesse, pour former Lyntris. La société issue de cette fusion s’est développée grâce à 12 acquisitions depuis 2018.

“Les entreprises axées sur les fusions-acquisitions peuvent séduire les investisseurs car leur modèle est assez simple: croître par le biais d’acquisitions et améliorer leurs marges en réduisant les frais administratifs et en désendettant,” a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire de services de recherche axés sur les introductions en bourse et les ETF.

Lyntris fabrique des capteurs de champ de bataille et des logiciels pour les États-Unis et leurs alliés. Au 31 décembre, elle participait à plus de 200 programmes de défense actifs, aucun programme individuel ne représentant plus de 7 % de son chiffre d’affaires, a-t-elle précisé.

Son carnet de commandes a plus que doublé par rapport à l’année précédente, pour atteindre 923,9 millions de dollars au 30 juin.

“L’augmentation du carnet de commandes est un argument de vente majeur. De plus, la plupart de leurs produits occupent une position solide dans les chaînes d’approvisionnement de leurs clients,” a déclaré M. Kennedy.

Lyntris a enregistré une perte nette de 13 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 241 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 juin, contre une perte nette de 9,7 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 179,1 millions de dollars un an plus tôt.

Evercore ISI, Citigroup et Guggenheim Securities sont les chefs de file de l'opération. Lyntris sera cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole “LYNX”.