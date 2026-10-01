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Lyft versera 272,5 millions de dollars pour régler les plaintes relatives au non-paiement des salaires des chauffeurs en Californie
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 17:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Daniel Wiessner

Lyft LYFT.O a accepté de verser 272,5 millions de dollars pour régler les plaintes déposées par l’État de Californie et trois de ses plus grandes villes, qui reprochaient à l’entreprise d’avoir qualifié à tort ses chauffeurs de « travailleurs indépendants » plutôt que de salariés afin de réaliser des économies.

* Lyft, Uber et d’autres services basés sur des applications qui font appel à des « travailleurs occasionnels » se défendent depuis plus d’une décennie contre des plaintes pour classification erronée des travailleurs

* Les travailleurs indépendants ne bénéficient pas du salaire minimum, des heures supplémentaires ni des autres protections prévues par les lois fédérales et étatiques

* La Californie a intenté une action en justice contre Lyft en 2021, tout comme Los Angeles, San Francisco et San Diego

* Ces affaires ont été regroupées avec des actions en justice intentées au nom de milliers de chauffeurs Lyft

* L'accord, sous réserve de l'approbation du tribunal, couvre les violations présumées commises entre avril 2016 et décembre 2020

* Dans un communiqué, Lyft a déclaré que les chauffeurs avaient toujours été correctement classés au regard de la loi et que « nous sommes heureux de tourner la page sur cette affaire »

* Il s'agit du plus important accord à l'amiable concernant des plaintes pour vol salarial de l'histoire de la Californie, selon le Bureau du commissaire au travail de l'État

* En 2023, Lyft et Uber avaient convenu conjointement de verser 328 millions de dollars pour régler des plaintes similaires déposées par le procureur général de New York

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