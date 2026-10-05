Stifel relève son objectif de fin d'année pour le S&P 500 à 7.900 points

Le Nyse, siège de la Bourse de New York, à Wall Street. (Crédit : Pixabay - David Vives)

Stifel a relevé son objectif de fin d'année pour l'indice de référence S&P 500 .SPX , le faisant passer de 7 800 à 7 900 points , en invoquant des prévisions de bénéfices plus solides et des gains liés aux dépenses en intelligence artificielle, malgré la détérioration des conditions macroéconomiques.

Voici quelques détails:

* La société de courtage a indiqué dans une note datée de dimanche que la résilience des dépenses publiques et les investissements dans l'IA stimulaient la croissance des bénéfices

* Mais la vigueur de l'activité économique contribue également à maintenir les taux d'intérêt à un niveau élevé plus longtemps, a-t-elle ajouté

* L'objectif révisé est supérieur de 1,9 % aux niveaux actuels de l'indice

* Les actions américaines ont tenu bon malgré la hausse des coûts énergétiques, une inflation persistante, des rendements obligataires élevés et un enthousiasme en baisse autour de l'IA

* La société de courtage a indiqué que la persistance de l'inflation influence à nouveau les marchés, les données économiques solides pesant sur les actions tandis que les obligations offrent une protection moindre

* « Les dépenses d'investissement dans le secteur technologique et l'effet de levier opérationnel continuent de soutenir l'expansion des marges du S&P 500 », a-t-elle précisé

* Les prévisions de Stifel sont légèrement inférieures au consensus des sociétés de courtage, dont beaucoup s'attendent à ce que le S&P 500 termine l'année 2026 à 8 000 points , voire au-delà, et à ce que le marché haussier se prolonge jusqu'à l'année prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))