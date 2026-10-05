Canicules, flambée des carburants : le secteur de l'habillement s'inquiète d'une rentrée "catastrophique"

L'Alliance du commerce demande une "extrême vigilance" au gouvernement.

( AFP / DENIS CHARLET )

La rentrée a été "catastrophique" pour les grandes enseignes de l'habillement -avec des ventes en chute de 17,6% le mois dernier sur un an- qui pointent lundi 5 octobre la responsabilité des fortes chaleur et de la flambée des prix de l'énergie

"Septembre enregistre sa plus mauvaise performance depuis cinq ans" , a résumé dans un communiqué Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce, l'organisation professionnelle réunissant grands magasins et grandes enseignes de l'habillement, associée au cabinet Retail Int.

"Après un début d'année en demi-teinte", les données du panel Retail Int., composé de plus de 70 enseignes représentant plus de 10.000 magasins, font apparaître un décrochage "brutal" en septembre, "mois de rentrée déterminant pour l'activité et la trésorerie des entreprises", selon le communiqué.

Alors que la rentrée scolaire représente "à elle seule 14% des ventes annuelles des enseignes de vêtements pour enfants", cette catégorie de produits affiche un recul d'activité de 27,4%, illustre l'organisation.

En cause, les "chaleurs exceptionnelles" qui ont "très fortement" affecté les achats de saison , avec par exemple, côté mode pour femmes, une baisse de 45% des ventes de grosses pièces (manteaux, vestes, etc.) sur un an, quand celles des shorts ont progressé de 24%.

La vente en ligne aussi touchée

S'y ajoute "l'accélération de l'inflation portée par les prix de l'énergie" et des carburants, qui "pèse sur le pouvoir d'achat des Français" et limite leurs déplacements, au détriment notamment des "lieux marchands les plus éloignés".

Au total, sur les neuf premiers mois de 2026, le chiffre d'affaires en magasin diminue de 4,7% par rapport à 2025. Le décrochage n'épargne pas les ventes en ligne , qui ont baissé de 15,9% en septembre, et d'1,8% en cumulé depuis le début de l'année par rapport à 2025.

"Cette chute brutale de l'activité est un signal d'alarme" avant les "trois derniers mois de l'année" qui s'annoncent "décisifs", a estimé Yohann Petiot, appelant le "gouvernement à une extrême vigilance".

"La priorité doit être de préserver les entreprises, l'emploi et la consommation", a-t-il fait valoir. "Ce n'est certainement pas le moment d'alourdir davantage le coût du travail, notamment en réduisant les allègements de cotisations sociales sur les bas salaires", comme le prévoit le projet de budget de la Sécu 2027, a-t-il plaidé.