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LVMH : soulève la résistance des 480E
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 10:14

LVMH soulève la résistance des 480E du 7 mais et va tenter de rallier la barre des 500E testée les 8 et 17 avril.

La tendance reste baissière moyen terme et le restera tant que la MM100 qui gravite vers 515E ne sera pas refranchie.

L'objectif suivant sera le comblement du "gap" des 538,9E du 27 février, niveau qui se confond avec la MM200 qui gravite vers 540E.

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