LVMH : renoue avec les 500E, un cap symbolique

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information fournie par France 24•04.07.2026•17:04•
Dans ce magazine, nous reviendrons sur le bilan encore très provisoire de la dernière vague de chaleur extrême en France. Selon Santé Publique France, au moins 2025 personnes ont succombé à la canicule. Le groupe des députés écologistes de l’Assemblée nationale ...
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Le patron du géant mondial du luxe LVMH Bernard Arnault a été soumis à un redressement fiscal de près de 22,5 millions d'euros, d'après une décision de la Cour administrative de Paris consultée par l'AFP. Le milliardaire, première fortune de France, et son épouse ...
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