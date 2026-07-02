LVMH : renoue avec les 500E, un cap symbolique

LVMH a rebondi sur sa MM50 qui gravite vers 477E puis bondit de 4% pour renouer avec le palier des 500E, qui a fait office de résistance le 8, 17 avril et 25 juin.

Le titre pourrait poursuivre son redressement et viserait cette fois 520E puis le comblement du "gap" des 538,9E du 27 février dernier.