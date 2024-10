Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: partenariat mondial dans la Formule 1 information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 18:13









(CercleFinance.com) - LVMH deviendra partenaire mondial de la Formule 1 à partir de 2025 dans le cadre d'un accord de 10 ans.



Plusieurs Maisons de LVMH seront impliquées : Louis Vuitton, Moët Hennessy et TAG Heuer.



Cet accord sans précédent sera lancé au début de la saison prochaine.



'Avec ce nouveau partenariat, la Formule 1 et LVMH sont impatients d'écrire de nouveaux chapitres de cette incroyable histoire dans laquelle chaque Maison du Groupe impliquée apportera son expertise, son héritage et son savoir-faire unique' indique le groupe.





