LVMH nomme Yann Musquin DG de marque LVMH Fragrance Brands

LVMH LVMH.PA :

* YANN MUSQUIN EST NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MARQUE LVMH FRAGRANCE BRANDS

* NOMINATION À COMPTER DU 3 AOÛT 2026

* ROMAIN SPITZER QUI A DIRIGÉ LVMH FRAGRANCE BRANDS DURANT CES 10 DERNIÈRES ANNÉES QUITTE SES FONCTIONS ET LE GROUPE

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(Rédaction de Gdansk)