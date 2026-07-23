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Cyclisme/Tour de France-Carapaz récompensé sur la 18e étape, statu quo chez les favoris
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 17:57
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Richard Carapaz au Tour de France

Richard Carapaz au Tour de France

par Vincent Daheron

la pugnacité de Richard ​Carapaz lors de cette 113e édition du Tour de France (EF Education-EasyPost) a enfin été ​récompensée avec sa victoire jeudi sur la 18e étape ​à Orcières-Merlette (Hautes-Alpes) au cours ⁠de laquelle aucun favori du classement ‌général n'a attaqué.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) conserve son maillot jaune.

L'Équatorien ​de ‌33 ans, particulièrement entreprenant depuis le ⁠départ de Barcelone (Espagne) au début du mois, s'est imposé en solitaire pour signer son ⁠deuxième succès ‌sur la Grande boucle, deux ⁠ans après celui obtenu à Superdévoluy (Hautes-Alpes).

Le ‌vainqueur du Giro 2019 a ⁠faussé compagnie à ses derniers compagnons d'échappée ⁠à 3,4 ‌km du sommet. Il n'a jamais été ​revu, s'imposant ‌avec 45 secondes d'avance sur le Suisse Mauro Schmid (Jayco-Alula), deuxième ​comme mercredi à Voiron, et l'Américain Matteo Jorgenson (Visma-Lease a bike).

Le Français ⁠Valentin Paret-Peintre (Soudal-Quick Step), à la bagarre tout au long de la journée pour le maillot à pois de meilleur grimpeur, a terminé quatrième de l'étape.

(Reportage de Vincent Daheron ​à Orcières-Merlette)

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