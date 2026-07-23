Cyclisme/Tour de France-Carapaz récompensé sur la 18e étape, statu quo chez les favoris

Richard Carapaz au Tour de France
par Vincent Daheron
la pugnacité de Richard Carapaz lors de cette 113e édition du Tour de France (EF Education-EasyPost) a enfin été récompensée avec sa victoire jeudi sur la 18e étape à Orcières-Merlette (Hautes-Alpes) au cours de laquelle aucun favori du classement général n'a attaqué.
Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) conserve son maillot jaune.
L'Équatorien de 33 ans, particulièrement entreprenant depuis le départ de Barcelone (Espagne) au début du mois, s'est imposé en solitaire pour signer son deuxième succès sur la Grande boucle, deux ans après celui obtenu à Superdévoluy (Hautes-Alpes).
Le vainqueur du Giro 2019 a faussé compagnie à ses derniers compagnons d'échappée à 3,4 km du sommet. Il n'a jamais été revu, s'imposant avec 45 secondes d'avance sur le Suisse Mauro Schmid (Jayco-Alula), deuxième comme mercredi à Voiron, et l'Américain Matteo Jorgenson (Visma-Lease a bike).
Le Français Valentin Paret-Peintre (Soudal-Quick Step), à la bagarre tout au long de la journée pour le maillot à pois de meilleur grimpeur, a terminé quatrième de l'étape.
(Reportage de Vincent Daheron à Orcières-Merlette)
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