LVMH ne parvient pas à rassurer sur la reprise du secteur du luxe, son cours de bourse recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'action LVMH recule de 1,5%

* Les ventes de mode et de maroquinerie progressent de 1%, en deçà des prévisions consensuelles

* Les analystes y voient les premiers signes d'un rebond, soutenu par les ventes de joaillerie

* Kering et Hermès publieront leurs résultats trimestriels mardi et mercredi

(Ajout des cours des actions de Kering et Hermès ainsi que des prévisions de bénéfices aux paragraphes 7 et 8; mise à jour de l'évolution des cours)

L'action LVMH LVMH.PA a reculé de 1,5% mardi après que les résultats du deuxième trimestre du géant français du luxe n'ont pas réussi à rassurer les investisseurs quant à la mise en place d'une reprise généralisée de la demande de produits de luxe, malgré des signes d'amélioration au sein de sa division phare de mode et de maroquinerie.

Ces résultats laissent planer le doute quant à savoir si le secteur du luxe sort d’une période de ralentissement prolongée, la croissance de l’activité la plus rentable de LVMH restant en deçà des attentes.

LVMH, propriétaire des marques de mode Louis Vuitton et Dior, a indiqué que les ventes de mode et de maroquinerie avaient progressé de 1% en croissance organique pour atteindre 8,90 milliards d’euros (10,12 milliards de dollars) au deuxième trimestre. Bien qu’il s’agisse de la première hausse trimestrielle de ce segment depuis deux ans, ce résultat est resté en deçà des prévisions des analystes, qui tablaient sur une croissance de 1,7%.

“Toute l’attention était tournée vers la mode et la maroquinerie”, a déclaré un trader après la publication des résultats.

DES SIGNES DE REPRISE?

Le groupe a enregistré une croissance organique globale de son chiffre d’affaires de 3% pour le trimestre, soutenue par une hausse de 11% de sa division montres et joaillerie, son activité qui connaît la plus forte croissance.

L'action LVMH se négocie à un niveau proche de son plus bas depuis six ans et a perdu environ 30% de sa valeur cette année, reflétant les inquiétudes des investisseurs quant au rythme d'une éventuelle reprise de la demande dans le secteur du luxe.

“Les résultats sont corrects, mais ne devraient pas changer la donne”, ont écrit les analystes d'UBS dans une note adressée à leurs clients.

Des sociétés de courtage, notamment RBC, Morgan Stanley et UBS, ont revu à la baisse leurs objectifs de cours à la suite de la publication de ces résultats.

Jelena Sokolova, analyste chez Morningstar, a déclaré que les tendances s’orientaient vers une amélioration, même si LVMH continuait d’accuser un retard par rapport à certains de ses concurrents.

Les actions de Kering PRTP.PA ont reculé d’environ 17% depuis le début de l’année, tandis que celles d’Hermès HRMS.PA ont chuté de 21%.

Les résultats des deux groupes, publiés respectivement mardi et mercredi, seront suivis de près afin de déceler de nouveaux signes indiquant si la demande dans le secteur du luxe se redresse après un ralentissement prolongé.

LVMH a indiqué que les dépenses liées au tourisme en Europe avaient été affectées par le conflit entre Israël et l’Iran, ce qui a pesé sur la demande dans une région qui avait auparavant bénéficié de l’afflux de visiteurs internationaux.

“Bien que les performances récentes aient été décevantes, elles ne sont pas inattendues compte tenu de ce contexte. À plus long terme, nous continuons de penser que LVMH est bien placé pour renouer avec une surperformance par rapport au secteur”, a déclaré Sokolova.

Rafael Carlesso, spécialiste du luxe, a indiqué que la croissance de la division mode semblait avoir été soutenue par une politique de prix et une discipline en matière de coûts plutôt que par une amélioration significative de la demande.

“La discipline est un levier limité. Le désir, lui, est renouvelable”, a déclaré Carlesso.

La division vins et spiritueux de LVMH, qui comprend la marque de champagne Moët & Chandon et le producteur de cognac Hennessy, a enregistré une croissance organique de 5%, tandis que le chiffre d’affaires de sa division de distribution sélective, qui inclut la marque Sephora, a progressé de 6%.

Les actions des producteurs de spiritueux Pernod Ricard

PERP.PA , Diageo DGE.L et Rémy Cointreau RCOP.PA , ainsi que celles du groupe de cosmétiques L'Oréal OREP.PA , ont progressé de 1% à 2,7%.

(1 dollar = 0,8798 euro)