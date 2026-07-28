Des bébés morts découverts dans des cartons dans un appartement à Orange

Orange le 27 juillet 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Les ossements de quatre nourrissons et le corps d'un nouveau-né ont été retrouvés dans un appartement du centre historique d'Orange, dans le Vaucluse, au domicile d'une famille dont la femme a accouché dimanche d’un bébé en bonne santé.

Le compagnon de la mère de famille est à l'origine de la découverte des dépouilles, selon un communiqué du parquet de Carpentras, qui a annoncé mardi avoir ouvert une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans.

L'homme, âgé de 32 ans, était "troublé par la découverte une nouvelle fois très tardive de la grossesse de sa compagne, laquelle avait accouché (dimanche) à domicile avant d’être transportée à l’hôpital". Chez lui, il a entrepris "des recherches" et découvert "ce qui s’apparentait à des restes humains".

Toujours selon le parquet, l'homme a prévenu le centre hospitalier d’Orange qui a alerté le parquet.

La division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de la police nationale, saisie de l'enquête, a perquisitionné le domicile du couple, un appartement dans le centre-ville d'Orange, dans la soirée de lundi.

Un médecin légiste a estimé "que les ossements et le corps en décomposition découverts appartiendraient à cinq nourrissons", a indiqué le parquet, confirmant des informations de sources proches de l'enquête. Une autopsie du corps sera pratiquée et les ossements seront analysés en laboratoire.

La mère, elle aussi âgée de 32 ans et toujours hospitalisée après avoir accouché d'un bébé en bonne santé dimanche, n’a pas encore été entendue par les enquêteurs, selon le parquet.

"des gens charmants"

Le couple, qui a aussi deux enfants de huit et neuf ans, vit au deuxième étage d'un immeuble ancien, à deux pas du théâtre antique. Mardi matin, des vélos et des trottinettes sont rangés devant la porte de l'appartement, où des scellés de la police indiquent: "meurtre sur mineur".

Un voisin, Philippe Constant, a indiqué à l'AFP avoir été réveillé vers 23H00 lundi par la police qui a sonné chez lui, cherchant l'appartement du couple, une photo de la mère de famille à la main. Il a aussi vu arriver des effectifs de police scientifique "tout en blanc, avec des masques et des appareils photos".

Un autre voisin, vivant dans la ruelle adjacente, Florent Jean, décrit "des gens charmants", d'une trentaine d'années, arrivés depuis deux ans environ dans l'immeuble et qui avaient deux enfants scolarisés à l'école élémentaire du quartier.

Lundi, il a vu venir les pompiers pour la mère de famille : "Je me suis dit : +Elle est enceinte ? C'est pas possible+. Elle était toute mince".

Selon lui, la femme "allait chercher les enfants le midi à l'école pour manger" et l'homme "allait travailler le matin et revenait le soir", "des gens normaux, quoi".

D'après le parquet, l'homme "indiquait tout ignorer des potentielles grossesses de sa compagne" et a été laissé libre.

Le parquet a saisi l’aide sociale à l’enfance (ASE) pour les deux aînés de la famille "afin que leurs services procèdent à une évaluation très rapide de leur situation" et a ordonné le placement provisoire du nourrisson né dimanche, un petit garçon, en vue de la saisine d’un juge des enfants.

Dans la plus grave affaire française d'infanticide, Dominique Cottrez, une ancienne aide-soignante a tué huit nouveau-nés dont les corps ont été découverts en 2010, enterrés dans le jardin de ses parents et dans son propre garage. Elle avait été condamnée en 2015, alors âgée de 51 ans, à neuf ans d'emprisonnement.