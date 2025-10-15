 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 086,00
+0,09%
Indices
Chiffres-clés

LVMH : la légère hausse des ventes vins et spiritueux galvanisent Pernod Ricard et Remy Cointreau
information fournie par AOF 15/10/2025 à 10:24

(AOF) - Pernod Ricard (+1,90% à 83,68 euros) et Remy Cointreau (+4,55% à 44,12 euros) progressent, profitant de la légère croissance organique des ventes de la division vins et spiritueux de LVMH au troisième trimestre 2025 : +1% à 1,33 milliard d'euros. Comme le signale Citi, elle dépasse le consensus : -3%, " Cette activité Vins & Spiritueux connaît une légère croissance organique, malgré une baisse de ses ventes sur les neuf premiers mois de 2025, avec une amélioration séquentielle sur les Champagne et Vins, et une bonne performance des Rosés de Provence ", explique le numéro un mondial du luxe.

" Les tendances depuis le début de l'année sur le Cognac sont similaires à celles de 2024, s'expliquant notamment par l'effet des tensions commerciales sur la demande sur les marchés clés américain et chinois ", précise LVMH.

Les ventes de cette division s'étaient repliées de 9% et de 4% respectivement au premier et second trimestre. Si LVMH ne communique pas sur la croissance interne des segments Champagne & Vins et du Cognac & Spiritueux au troisième trimestre, ils affichent respectivement une hausse de 3% et un repli de 12% en organique sur 9 mois contre une progression de 2% et une chute de 15% à la fin du premier semestre.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

LVMH
597,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
PERNOD RICARD
83,3800 EUR Euronext Paris 0,00%
REMY COINTREAU
44,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank