LVMH : la légère hausse des ventes vins et spiritueux galvanisent Pernod Ricard et Remy Cointreau

(AOF) - Pernod Ricard (+1,90% à 83,68 euros) et Remy Cointreau (+4,55% à 44,12 euros) progressent, profitant de la légère croissance organique des ventes de la division vins et spiritueux de LVMH au troisième trimestre 2025 : +1% à 1,33 milliard d'euros. Comme le signale Citi, elle dépasse le consensus : -3%, " Cette activité Vins & Spiritueux connaît une légère croissance organique, malgré une baisse de ses ventes sur les neuf premiers mois de 2025, avec une amélioration séquentielle sur les Champagne et Vins, et une bonne performance des Rosés de Provence ", explique le numéro un mondial du luxe.

" Les tendances depuis le début de l'année sur le Cognac sont similaires à celles de 2024, s'expliquant notamment par l'effet des tensions commerciales sur la demande sur les marchés clés américain et chinois ", précise LVMH.

Les ventes de cette division s'étaient repliées de 9% et de 4% respectivement au premier et second trimestre. Si LVMH ne communique pas sur la croissance interne des segments Champagne & Vins et du Cognac & Spiritueux au troisième trimestre, ils affichent respectivement une hausse de 3% et un repli de 12% en organique sur 9 mois contre une progression de 2% et une chute de 15% à la fin du premier semestre.