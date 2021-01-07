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LVMH finalise l'acquisition De Tiffany & Co.
Reuters07/01/2021 à 14:46

7 janvier (Reuters) - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

LVMH.PA :

* LVMH FINALISE L'ACQUISITION DE TIFFANY & CO.

* LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE, LEADER MONDIAL DU LUXE, ANNONCE CE JOUR AVOIR FINALISÉ LE PROCESSUS D'ACQUISITION DU JOAILLIER AMÉRICAIN TIFFANY & CO

* ANTHONY LEDRU, PRÉCÉDEMMENT DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT EN CHARGE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES MONDIALES DE LOUIS VUITTON ET ANCIENNEMENT SENIOR VICE PRESIDENT POUR L'AMÉRIQUE DU NORD CHEZ TIFFANY, EST NOMMÉ PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TIFFANY, À COMPTER DE CE JOUR

* ALEXANDRE ARNAULT, PRÉCÉDEMMENT PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RIMOWA, DEVIENT DIRECTEUR EXÉCUTIF, PRODUITS ET COMMUNICATION DE TIFFANY, À COMPTER DE CE JOUR

* MICHAEL BURKE, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LOUIS VUITTON, SERA PRÉSIDENT NON EXÉCUTIF DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE TIFFANY

* ALESSANDRO BOGLIOLO, L'ACTUEL PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TIFFANY, A ACCEPTÉ DE RESTER CHEZ TIFFANY AFIN DE FACILITER LA PÉRIODE DE TRANSITION, ET CE JUSQU'AU 22 JANVIER 2021, APRÈS QUOI IL QUITTERA L'ENTREPRISE

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur DIOR.PA

(Gdansk Newsroom)

Tiffany - LVMH

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