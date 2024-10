Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: départ d'un directeur artistique chez Fendi information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - LVMH annonce le départ de Kim Jones de ses fonctions de directeur artistique des collections femme et couture de sa maison Fendi, pour se concentrer désormais pleinement sur son rôle de directeur artistique chez Dior Men.



Kim Jones a succédé à Karl Lagerfeld en septembre 2020, et a 'contribué de façon significative à l'héritage créatif de la marque', selon le numéro un mondial du luxe. Une nouvelle organisation créative pour Fendi sera annoncée prochainement.





Valeurs associées LVMH 635,50 EUR Euronext Paris -2,69%