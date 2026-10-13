LVMH déçoit avec la Mode & Maroquinerie

Entre le deuxième et le troisième trimestre, le numéro un mondial du luxe a vu ses ventes ralentir, principalement à cause de la contre-performance enregistrée par sa principale division : la Mode & Maroquinerie. En préouverture, le titre LVMH est attendu en baisse de 2,37%.

Au total, sur l'ensemble du troisième trimestre, les revenus ont atteint 18,054 milliards d'euros, en croissance organique de seulement 1%, contre une progression de 3% sur les trois mois précédents. Au total, sur les neuf premiers mois de l'année, LVMH a enregistré un chiffre d'affaires de 57,148 milliards d'euros, en progression de 2% à changes et périmètres constants.

Le groupe présidé par Bernard Arnault a expliqué que la dynamique avait été freinée par un ralentissement de la demande en Chine, compensé par la bonne tenue des marchés américain, européen et japonais.

Les divisions en détail et l'avis des analystes

Les Vins & Spiritueux ont connu une croissance de 6%, grâce au champagne en Europe et à la poursuite du redressement de Hennessy en Chine. Pour les Montres & Joaillerie, la hausse a été de 6% également, grâce à la vigueur de la joaillerie, malgré le ralentissement macroéconomique aux Etats-Unis. Le groupe a souligné que la base de comparaison serait plus exigeante pour Bulgari au quatrième trimestre, période durant laquelle la croissance devrait encore ralentir. En ce qui concerne les Parfums & Cosmétiques, la progression a été de 1%, et de 8% pour la Distribution Sélective.

Pour Bernstein, toutes les divisions ont dépassé les attentes du consensus et des analystes, sauf la Mode & Maroquinerie, qui est la principale du groupe et qui a généré depuis le début de l'année 46,18% des revenus totaux de LVMH. Sur le trimestre, ce segment a connu une décroissance organique de 5%, contre une hausse de 1% trois mois plus tôt. Il a été affecté par un environnement de consommation morose en Chine, un effet de base exigeant de la boutique The Louis, qui a ouvert à Shanghai au troisième trimestre 2025 et l'incident Molly Tea. Il s'agit d'un litige commercial qui a opposé LVMH et Molly Tea, une chaîne chinoise de bubble tea très populaire. Cette dernière a utilisé un logo très proche du monogramme iconique de la maison française. Si la justice a tranché en faveur de LVMH, la réaction du public a été d'appeler au boycott de Louis Vuitton, ce qui a temporairement pesé sur les ventes.

Bernstein est resté à surperformer sur le titre, avec une cible de cours de 480 euros.

Chez Jefferies, les estimations pour 2027, inférieures de 5% au consensus, restent globalement inchangées, malgré la déception enregistrée au troisième trimestre pour la division Mode & Maroquinerie.

Selon la banque d'investissement américaine, le ralentissement dans ce segment provient principalement de la clientèle chinoise, dont les achats ont reculé d'un pourcentage compris entre 15 et 19%, avec une baisse d'environ 20% sur le marché domestique.

Pour le quatrième trimestre, Jefferies table sur une croissance hors effets de change de -1,6% et de 2% en 2027 pour la Mode & Maroquinerie, ainsi que sur une évolution de la marge en glissement annuel de -241 points de base au second semestre, puis une stabilité en 2027. Ces prévisions se comparent à un consensus avant publication de 0,4% et 3,2% pour la croissance et de -85 et 34 points de base pour l'évolution de la marge.

Jefferies a maintenu sa recommandation à conserver, mais a abaissé sa cible de cours de 440 à 415 euros.