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Banijay Group investit dans la société d'événementiel sportif de Tony Estanguet
information fournie par Boursorama avec AFP 13/10/2026 à 08:39

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Tony Estanguet à Lausanne, en Suisse, le 24 juin 2026. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Tony Estanguet à Lausanne, en Suisse, le 24 juin 2026. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Banijay Group, société mère du géant de l'audiovisuel Banijay, a annoncé lundi un investissement pour accélérer le développement de la société d'événementiel sportif de l'ancien patron des JO de Paris-2024, Tony Estanguet.

La société "mates", lancée par Tony Estanguet et Michaël Aloïsio, ex-directeur général délégué de Paris-2024, sera détenue à 50/50 par ses fondateurs et Banijay Group, qui n'a pas précisé les montants investis.

Fondé par Stéphane Courbit, Banijay Group est un géant mondial du divertissement, présent dans la production audiovisuelle avec des émissions comme Koh-Lanta, MasterChef ou Fort Boyard, dans l'événementiel et dans les paris sportifs et jeux en ligne (Banijay Gaming). Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,88 milliards d'euros en 2025.

Le groupe avait racheté en 2023 l'agence Balich Wonder Studio, qui a conçu les cérémonies d'ouverture du Mondial-2022 de football au Qatar et des JO d'hiver de Milan Cortina en 2026.

"Avec l'arrivée de Banijay Group, mates entend créer de nouveaux projets, accompagner le développement d'acteurs existants, et leur donner les moyens de changer d'échelle et de se développer en France et à l'international, tout en préservant leur identité et leur esprit entrepreneurial", souligne un communiqué commun aux deux sociétés.

"Nous voulons prolonger ce que nous avons appris avec Paris 2024 : oser imaginer de nouvelles façons de vivre le sport", a expliqué de son côté, toujours dans le communiqué, le triple champion olympique de canoë.

La semaine dernière, la société Christian Dior (LVMH) avait par ailleurs annoncé l'arrivée de Tony Estanguet au sein de son conseil d'administration, comme administrateur indépendant.

Aucun projet d'événement ou de compétition n'a été annoncé dans le communiqué.

"Notre idée est de nous appuyer à la fois sur des disciplines très populaires et qui fonctionnent déjà très bien, comme la course à pied ou le vélo, et en même temps de rester ouverts à des formats plus créatifs, plus innovants", a expliqué Tony Estanguet aux Echos.

Fusions / Acquisitions
Sport

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