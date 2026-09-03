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LVMH : alerte à la baisse sous 443 EUR
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 14:24
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Sérieuse alerte à la baisse pour LVMH sous 443 EUR, le titre enfonce le dernier support de fin juin 2025 puis du 21 août 2026, ce qui libère un potentiel de repli jusque vers 421 EUR, un "gap" resté béant depuis le 4 novembre 2020.

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