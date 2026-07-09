Luxshare, fournisseur d'Apple, en tête des introductions en Bourse mitigées à Hong Kong, alors que les investisseurs se montrent de plus en plus exigeants

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* Le titre Luxshare chute de 9,6 % lors de son introduction en Bourse

* Les investisseurs se montrent plus sélectifs face à la ruée vers les levées de fonds et à la volatilité

* Le marché de Hong Kong aux prises avec l'expiration des périodes de blocage

(Mise à jour des variations de cours, ajout de la chute du titre MiniMax) par Yantoultra Ngui, Jiaxing Li et Selena Li

Jeudi, l’action Luxshare Precision Industry 2475.HK a enregistré la plus forte baisse parmi les nouvelles introductions en Bourse à Hong Kong, après avoir levé 24,27 milliards de HK$ (3,10 milliards de $) lors de la plus importante introduction en Bourse de l’année dans la ville, les investisseurs se montrant plus sélectifs face à la ruée vers les levées de fonds et à la volatilité croissante.

Le titre a chuté de 9,6 % pour atteindre un plus bas à 57,2 HK$, contre un prix d’offre de 63,28 HK$. À la clôture du marché, il s’échangeait à 60 HK$ l’action.

L'entrée en Bourse de Luxshare est la dernière d'une série d'introductions en Bourse réalisées à Hong Kong par des entreprises chinoises spécialisées dans la technologie et l'industrie manufacturière de pointe, qui cherchent à financer leur expansion et leurs activités de recherche dans les domaines de l'électronique, des puces électroniques et de l'intelligence artificielle.

Knowledge Atlas Technology 2513.HK , également connue sous le nom de Zhipu AI, a lancé mercredi un placement d’actions à Hong Kong d’environ 4 milliards de dollars , ses actions ayant encore progressé de 11,3 % jeudi, tandis que le fabricant de puces Nexchip Semiconductor 2249.HK a fixé le prix de son introduction en Bourse à Hong Kong cette semaine afin de lever environ 6,98 milliards de HK$.

Cependant, ces introductions en Bourse se sont heurtées à un marché volatil , sous l’effet d’un recul des valeurs technologiques et de tensions géopolitiques renouvelées. Une vague record d’expirations de périodes de blocage , après un premier semestre solide pour les nouvelles introductions, jette également une ombre sur le marché.

La plupart des six autres nouvelles introductions à Hong Kong ont également reçu un accueil mitigé jeudi. Le fabricant d’équipements de test électroniques Rigol 0537.HK et le fabricant d’outils pour circuits imprimés DTech 1377.HK ont chuté sous leur prix d’introduction, tandis que le fabricant d’écrans à papier électronique DKE 1770.HK et le fabricant de composants électroniques en céramique CCTC 6951.HK ont enregistré de légers gains.

Le cours de l’entreprise agroalimentaire Qiyunshan Food

2797.HK a presque triplé pour atteindre un plus haut à 26 HK$ par action, tandis que celui de Rokae Robotics 3752.HK a progressé de 15,2 %.

“La sous-performance de certaines nouvelles introductions en Bourse reflète probablement un contexte de marché plus prudent et des incertitudes plus générales concernant le commerce mondial et la géopolitique,” a déclaré Chokwai Lee, directeur chez Morningstar.

Ces débuts mitigés montrent que les investisseurs se montrent de plus en plus sélectifs vis-à-vis des entreprises surévaluées, et qu’ils adoptent une attitude plus prudente quant au rythme d’adoption de l’IA, suite au récent recul du rallye des puces électroniques, a-t-il ajouté.

Les entreprises technologiques chinoises qui se sont introduites en Bourse en masse il y a quelques mois sont confrontées, depuis ce mois-ci, à des prises de bénéfices de la part des investisseurs. Le titre de MiniMax Group 0100.HK a plongé de 18 % jeudi, à l’expiration de la première grande période de blocage post-introduction en Bourse de la société, libérant ainsi environ 45 % de son capital social émis pour la transaction publique.

FOURNISSEUR D’APPLE

Fondée en 2004 par Wang Laichun et son frère, Wang Laisheng, Luxshare fabrique des composants, des modules et des produits finis utilisés dans l’électronique grand public, l’automobile, les équipements de communication et les centres de données.

Luxshare est l’un des plus grands fournisseurs d’Apple

AAPL.O . Ses produits comprennent des composants utilisés dans les smartphones, les ordinateurs portables, les appareils portables connectés, les modules de recharge sans fil, les routeurs et les équipements de visioconférence.

La société, déjà cotée à Shenzhen 002475.SZ et dont l’action a progressé de 3,2 % ce jour-là, lève des fonds à Hong Kong afin de financer sa croissance à l’international, la recherche et le développement, l’extension de ses usines et le remboursement de sa dette.

Parmi les investisseurs de référence, c'est-à-dire les grands investisseurs qui s'engagent à acheter des actions avant l'introduction en Bourse, figurent des fonds liés à Temasek, HHLR Advisors, GIC, CPE, Greenwoods, Foresight Funds et l'Abu Dhabi Investment Authority, selon son prospectus d'introduction en Bourse.

Le bénéfice net de Luxshare a progressé de 24,6 % pour atteindre 18,17 milliards de yuans (2,7 milliards de dollars) en 2025, tandis que le chiffre d'affaires a grimpé de 23,6 % pour s'établir à 332,34 milliards de yuans, indique le prospectus.

(1 dollar = 7,8402 dollars de Hong Kong)