Luxe : quelle action acheter avant l'annonce des résultats trimestriels ?

Malgré la crise sanitaire et ses répercusions sur l'économie mondiale, le secteur du luxe se porte bien. (© DR)

Les grands groupes français du luxe vont bientôt publier leurs résultats trimestriels. Que faire de vos actions à l'approche des cette importante échéance ? Nos conseils sur LVMH, Kering et Hermès.

Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire et son cortège de restrictions, les groupes de luxe ont abordé l'exercice 2021 avec optimisme.

Cette confiance s'appuie sur la puissance des marques, la digitalisation du marketing et des ventes ainsi que sur le comportement d'une clientèle toujours en quête de produits sélectifs.

Néanmoins, les dirigeants restent prudents car le tourisme mondial, gros pourvoyeur des ventes, reste sinistré. La dynamique commerciale dans les réseaux de boutiques d'aéroports (Travel Retail) ne devrait pas revenir à la normale avant plusieurs mois, voire plusieurs trimestres.

En Bourse cependant, les investisseurs continuent de miser sur le secteur du luxe. Depuis le début de l'année, l'action LVMH a gagné plus de 13% et celle d'Hermès plus de 9%. Seul le titre de Kering est en retard avec un gain de 1% environ. Mais la rumeur d'un rapprochement avec le suisse Richemont (Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels...) a sans doute pesé sur la performance de la maison-mère de Gucci.

Les valeurs du luxe ne sont pas bon marché

Ainsi l'engouement du marché pour l'indutrie du luxe se poursuit alors que les valorisations sont déjà très tendues. La capitalisation boursière d'Hermès représente 57,4 fois l'anticipation du bénéfice net 2021, ce ratio s'élève à 37,4 pour LVMH et à 27,2 pour