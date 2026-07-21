Luxair commande deux Boeing 737-10, selon l'IBA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Luxair a commandé deux Boeing 737-10 pour un montant de 124 millions de dollars, selon les prix estimés après remises, a annoncé mardi la société de conseil et d'analyse aéronautique IBA.
La compagnie aérienne luxembourgeoise a également pris des options sur deux autres 737 MAX 10, a ajouté IBA.
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