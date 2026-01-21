Lutnick chahuté lors d'un dîner du Forum économique mondial organisé par Larry Fink de Blackrock, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a été chahuté lors d'un dîner du Forum économique mondial organisé par Larry Fink de Blackrock, a rapporté le Financial Times, citant des sources familières de l'affaire.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer