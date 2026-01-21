Lutnick chahuté lors d'un dîner du Forum économique mondial organisé par Larry Fink de Blackrock, selon le FT

Le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a été chahuté lors d'un dîner du Forum économique mondial organisé par Larry Fink de Blackrock, a rapporté le Financial Times, citant des sources familières de l'affaire.