Lumibird victime de prises de profits

(Zonebourse.com) - Après un bond de 6,03% vendredi, lié à l'annonce de négociations exclusives pour la cession de la division médicale du groupe, le titre recule ce matin à la Bourse de Paris (-1,83%, à 26,75 euros).
Stifel a publié une note dans laquelle la banque d'investissement américaine indique que Lumibird prévoit cette vente au quatrième trimestre 2026 pour 300 millions d'euros, avec un complément de prix pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros, basé sur des objectifs pour 2026 et 2027.
Les analystes expliquent que la majeure partie du produit de la cession à IPG Photonics pourrait être alloué à la distribution aux actionnaires. En outre, la partie restante devrait être suffisamment importante pour poursuivre le désendettement de l'entreprise afin de conserver une flexibilité stratégique, mais aucune opportunité de fusion-acquisition à court terme n'est envisagée.
Stifel rappelle également qu'après le paiement du dividende, la taille de l'entreprise serait considérablement réduite, ce qui n'est pas anecdotique du point de vue boursier et de la liquidité. Toutefois, le profil opérationnel de la société basculerait du secteur médical vers celui de la défense en termes de domination de marché final, ainsi que vers un rôle de fournisseur OEM (original equipment manufacturer) pur en photonique haut de gamme.
Stifel reste à acheter sur le titre Lumibird, avec une cible de cours de 30 euros.
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