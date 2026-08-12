Lumentum porté par l'essor des infrastructures d'IA

Lumentum Holdings a dépassé les attentes au quatrième trimestre et présenté des perspectives supérieures au consensus pour le premier trimestre. Le fabricant de produits photoniques profite de la demande croissante pour ses lasers haute performance et composants optiques, utilisés dans les infrastructures d'IA, le cloud et les réseaux de communication. Selon son directeur général Michael Hurlston, l'augmentation de la vitesse et de la bande passante nécessaires aux charges de calcul liées à l'IA pousse les centres de données à privilégier les liaisons optiques.

Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 1,01 milliard de dollars, contre 987,9 millions attendus par les analystes selon LSEG. Son bénéfice ajusté par action a atteint 3,23 dollars, au-dessus du consensus de 2,97 dollars. L'activité composants, principal segment de Lumentum, a vu ses revenus doubler sur un an pour atteindre 649,4 millions de dollars.

Pour le premier trimestre, Lumentum prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,23 et 1,28 milliard de dollars, contre 1,16 milliard anticipé par le marché. Le groupe vise également un bénéfice ajusté par action de 4,05 à 4,35 dollars, supérieur à la prévision moyenne de 3,61 dollars. Ces perspectives traduisent la vigueur persistante de la demande pour les technologies optiques nécessaires au développement des infrastructures d'intelligence artificielle.