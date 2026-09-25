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Lumen Technologies va transférer sa cotation au Nasdaq
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 15:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lumen Technologies LUMN.N a annoncé vendredi son intention de transférer la cotation de ses actions ordinaires et de deux titres de dette de Qwest Corp de la Bourse de New York vers le Nasdaq, estimant que cette place boursière correspondait mieux à son activité axée sur la technologie, alors qu’elle développe ses services de réseau destinés aux clients du secteur de l’IA.

Cette décision n'aura aucune incidence sur les activités, la situation financière ou les obligations d'information de Lumen, et les actionnaires n'auront aucune démarche à effectuer, a précisé la société.

Voici plus de détails:

* Lumen prévoit que ses actions ordinaires et les obligations de Qwest Corp seront retirées de la cote du NYSE après la clôture du marché le 5 octobre.

* Ces titres devraient commencer à être négociés sur le Nasdaq dès l’ouverture du marché le 6 octobre, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

* Les actions ordinaires de Lumen devraient conserver le symbole boursier "LUMN". Les obligations de Qwest devraient continuer à être négociées sous les symboles "CTGG" et "CTHH".

* Lumen et Qwest ont déposé une demande d’inscription au Nasdaq et prévoient de déposer un formulaire 25 auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC) afin de retirer ces titres de la cote du NYSE.

* "Le Nasdaq est le cadre idéal pour ce nouveau chapitre, car il reflète l’activité axée sur la technologie que nous développons", a déclaré Kate Johnson, directrice générale.

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