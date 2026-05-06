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Lumen Technologies recule après avoir annoncé une perte plus importante que prévu
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action de l'opérateur de télécommunications Lumen Technologies LUMN.N recule de 6,1% à 8,66 $ en pré-ouverture ** La société affiche une perte plus importante que prévu , et a annoncé l'acquisition d'Alkira pour 475 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars

** LUMN affiche une perte ajustée de 47 cents par action, supérieure à la perte attendue de 13 cents par action

** La société va acquérir la plateforme de réseau Alkira pour 475 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars en espèces afin d'accélérer son expansion dans les services de connexion entre clouds et de liaison entre centres de données

** Un analyste sur 13 attribue à l'action la note “achat fort”, 10 la notent “conserver” et deux “vendre”; le cours cible médian est de 8 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action LUMN affichait une hausse de 18,7% depuis le début de l'année

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