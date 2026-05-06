Ukraine: Zelensky accuse Moscou de rejeter le cessez-le-feu proposé par Kiev

Un homme couvre d'un drap les corps de victimes de frappes russes à Kramatorsk, dans l'Est de l'Ukraine, le 5 mai 2026 ( The 93rd Kholodnyi Yar Separate / IRYNA RYBAKOVA )

Moscou poursuit mercredi ses attaques contre l'Ukraine, signe d'"un refus évident" du cessez-le-feu proposé par Kiev, a accusé le président Volodymyr Zelensky au lendemain de la mort de près de 30 civils dans des frappes russes.

La Russie n'a pas répondu à la déclaration de Kiev sur un cessez-le-feu à partir de mercredi 00H00, une contre-proposition formulée après que Moscou a décrété de manière unilatérale une trêve pour les commémorations du 9 mai marquant la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie en 1945.

"Il est évident pour toute personne raisonnable qu'une guerre à grande échelle et le meurtre quotidien de personnes constituent un très mauvais moment pour des +célébrations+ publiques", a estimé M. Zelensky, rappelant que l'Ukraine répondrait réciproquement aux actions de Moscou.

"Le choix de la Russie est un refus évident d'un cessez-le-feu et de sauver des vies", a-t-il dénoncé sur les réseaux sociaux.

Il a affirmé que "jusqu'à 10H00 (07H00 GMT) l'armée russe a commis 1.820 violations du régime de cessez-le-feu" avec "bombardement, tentative d'assauts, frappes aériennes et utilisation de drones".

Selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, "108 drones et trois missiles" ont été tirés, notamment dans "des frappes matinales sur Kharkiv et Zaporijjia", dans le nord-est et le sud du pays.

Dans la région de Soumy (nord), une femme est morte dans une frappe de drone russe sur un véhicule civil, tandis qu'une autre frappe sur une maternelle a tué la gardienne et fait deux blessés selon le gouverneur de la région Oleg Grygorov, qui a précisé qu'aucun enfant ne se trouvait dans le bâtiment.

- "Oeil pour oeil" -

Un officier ukrainien au front a affirmé à l'AFP, sous couvert d'anonymat, que les combats ne se sont pas arrêtés dans le secteur de Kramatorsk, dernière ville d'importance sous le contrôle de Kiev dans la région de Donetsk (est).

Un secouriste ukrainien éteint un incendie à Zaporijjia, le 5 mai 2026 ( AFP / Darya NAZAROVA )

"L'ennemi n’a pas accepté les conditions du cessez-le-feu et ne s'y est pas conformé ; par conséquent, conformément à l'ordre du président ukrainien, notre unité a répondu de la même manière", a-t-il indiqué.

Un autre militaire a indiqué à l'AFP que la nuit "a été plus calme que d'habitude sur la ligne de front", mais que "l'intensité des opérations de combat reste au même niveau".

"L'ennemi ne respecte pas le cessez-le-feu. La réponse des forces armées ukrainiennes reste la même. Oeil pour oeil, dent pour dent", a-t-il déclaré.

De son côté, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir abattu 53 drones ukrainiens au-dessus de son territoire entre 21H00 et 07H00 (18H00-04H00 GMT) - un nombre nettement inférieur aux plus de 200 recensés les nuits précédentes.

Cependant, le créneau horaire ne permet ni de confirmer ni d'infirmer que Kiev a violé sa propre trêve.

Mardi, à quelques heures de l'entrée en vigueur de cette trêve, une attaque de drones ukrainiens a fait cinq morts en Crimée, selon les autorités locales installées par Moscou dans cette péninsule annexée par la Russie en 2014.

Cette attaque s'est produite après une vague de frappes russes meurtrières sur de nombreuses régions ukrainiennes, qui ont fait au moins 28 morts en 24 heures, selon un bilan des autorités locales actualisé mercredi.

- Aucune "justification militaire" -

Le président ukrainien a appelé les alliés de Kiev à condamner fermement ces frappes "sans justification militaire".

De la fumée s'échappe d'un bâtiment endommagé par une attaque aérienne russe à Zaporijjia, le 5 mai 2026 en Ukraine ( AFP / Darya NAZAROVA )

Moscou comme Kiev ont intensifié leurs attaques ces dernières semaines, l'Ukraine menant des frappes en profondeur contre les infrastructures russes, notamment pétrolières, qu'elle dit justifiées par les frappes russes et qui doivent permettre d'assécher les ressources financières de Moscou.

Mardi, une frappe ukrainienne a fait deux morts à Cheboksary, ville russe sur la Volga loin de la frontière.

La menace de drones ukrainiens a poussé Moscou à réduire fortement ses commémorations du 9 mai. Le grand défilé militaire sur la place Rouge se fera sans matériel militaire, pour la première fois en près de 20 ans.

Les autorités procèdent également à des coupures d'internet qui perturbent fortement la vie quotidienne des Russes, avec des coupes intermittentes à Moscou qui doivent durer jusqu'à samedi.

L'Ukraine demande de longue date une trêve prolongée pour favoriser des négociations afin de trouver un accord pour arrêter la guerre déclenchée par l'invasion russe à grande échelle en février 2022, conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Mais la guerre en Ukraine a été largement éclipsée par le conflit au Moyen-Orient sur l'agenda des Etats-Unis, qui entendent jouer un rôle de médiateur, et les pourparlers sont aujourd'hui au point mort.