Déjà un effet Coupe du monde pour le propriétaire de Guinness et Smirnoff

Le géant britannique des boissons alcoolisées Diageo, concurrent du français Pernod Ricard, a publié mercredi des ventes meilleures qu'attendues pour son troisième trimestre décalé, grâce notamment aux achats des distributeurs qui se préparent à la Coupe du monde de football.

Diageo est notamment propriétaire de Guinness (illustration) ( AFP / DANIEL LEAL )

Le groupe, connu pour ses marques Johnnie Walker, Guinness ou Smirnoff, a fait état d'un chiffre d'affaires en progression de 2,3% sur un an à 4,5 milliards de dollars (3,8 milliards d'euros) pour les trois mois achevés fin mars, là où le marché s'attendait à un recul, selon le consensus de l'agence Bloomberg.

Les ventes ont progressé fortement en Europe, dans la zone Amérique latine et Caraïbes ainsi qu'en Afrique, "bénéficiant en partie de l'effet calendaire de Pâques", tombé cet année début avril et dopant donc les ventes fin mars, "et des ventes anticipées avant la prochaine Coupe du Monde de la Fifa", explique Diageo dans un communiqué.

Les États-Unis organisent la Coupe du monde avec le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet.

En Amérique aussi, les achats des distributeurs de boissons en amont de la Coupe du Monde ont aidé les ventes.

Cela n'a pourtant pas suffi à faire progresser le chiffre d'affaires dans cette zone qui pèse pour plus du tiers du chiffre d'affaires de Diageo mais qui continue d'être son talon d'Achille, avec des ventes en baisse de 10% sur le trimestre.

Aux Etats-Unis en particulier, le groupe avait déjà dit en début d'année souffrir de la concurrence de marques moins chères, notamment de tequila, choisies en priorité par les Américains face aux pressions sur le coût de la vie.

En outre, la baisse est d'autant plus marquée que les trois premiers mois de 2026 se comparent à une période l'an dernier où les distributeurs faisaient des stocks en prévision de l'instauration de droits de douane par Donald Trump.

Le titre de Diageo à la Bourse de Londres grimpe d'environ 5% mercredi matin. Mais il est en baisse depuis le début de l'année.

"Même si l'on voit poindre des signes de reprise, celle-ci reste déséquilibrée", commente Dan Coatsworth, analyste chez AJ Bell pour qui la contreperformance en Amérique du Nord "aurait pu être réellement catastrophique" sans le coup de pouce de la Coupe du Monde.