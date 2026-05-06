 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Déjà un effet Coupe du monde pour le propriétaire de Guinness et Smirnoff
information fournie par Boursorama avec AFP 06/05/2026 à 13:18

Le géant britannique des boissons alcoolisées Diageo, concurrent du français Pernod Ricard, a publié mercredi des ventes meilleures qu'attendues pour son troisième trimestre décalé, grâce notamment aux achats des distributeurs qui se préparent à la Coupe du monde de football.

Diageo est notamment propriétaire de Guinness (illustration) ( AFP / DANIEL LEAL )

Diageo est notamment propriétaire de Guinness (illustration) ( AFP / DANIEL LEAL )

Le groupe, connu pour ses marques Johnnie Walker, Guinness ou Smirnoff, a fait état d'un chiffre d'affaires en progression de 2,3% sur un an à 4,5 milliards de dollars (3,8 milliards d'euros) pour les trois mois achevés fin mars, là où le marché s'attendait à un recul, selon le consensus de l'agence Bloomberg.

Les ventes ont progressé fortement en Europe, dans la zone Amérique latine et Caraïbes ainsi qu'en Afrique, "bénéficiant en partie de l'effet calendaire de Pâques", tombé cet année début avril et dopant donc les ventes fin mars, "et des ventes anticipées avant la prochaine Coupe du Monde de la Fifa", explique Diageo dans un communiqué.

Les États-Unis organisent la Coupe du monde avec le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet.

En Amérique aussi, les achats des distributeurs de boissons en amont de la Coupe du Monde ont aidé les ventes.

Cela n'a pourtant pas suffi à faire progresser le chiffre d'affaires dans cette zone qui pèse pour plus du tiers du chiffre d'affaires de Diageo mais qui continue d'être son talon d'Achille, avec des ventes en baisse de 10% sur le trimestre.

Aux Etats-Unis en particulier, le groupe avait déjà dit en début d'année souffrir de la concurrence de marques moins chères, notamment de tequila, choisies en priorité par les Américains face aux pressions sur le coût de la vie.

En outre, la baisse est d'autant plus marquée que les trois premiers mois de 2026 se comparent à une période l'an dernier où les distributeurs faisaient des stocks en prévision de l'instauration de droits de douane par Donald Trump.

Le titre de Diageo à la Bourse de Londres grimpe d'environ 5% mercredi matin. Mais il est en baisse depuis le début de l'année.

"Même si l'on voit poindre des signes de reprise, celle-ci reste déséquilibrée", commente Dan Coatsworth, analyste chez AJ Bell pour qui la contreperformance en Amérique du Nord "aurait pu être réellement catastrophique" sans le coup de pouce de la Coupe du Monde.

Sport
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

DIAGEO
1 552,800 GBX LSE +5,26%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Guerre au Moyen-Orient : BCE et Fed vont-elles commettre une grave erreur ?
    Guerre au Moyen-Orient : BCE et Fed vont-elles commettre une grave erreur ?
    information fournie par Ecorama 06.05.2026 14:10 

    La guerre au Moyen-Orient et les menaces sur le détroit d’Ormuz alimentent les craintes d’un choc énergétique mondial. Face à une inflation relancée par la hausse des prix du pétrole et à un ralentissement économique potentiel, les banques centrales se retrouvent ... Lire la suite

  • Une personne attend sur le quai du métro de Wall Street dans le quartier financier de Manhattan, à New York
    Wall Street vue en hausse, l'Europe nettement dans le vert, optimisme au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 06.05.2026 14:06 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue en hausse mercredi et les Bourses européennes sont également bien orientées à la mi-séance sur fond d'optimisme ‌quant à l'évolution du conflit au Moyen-Orient, une source pakistanaise ayant rapporté que Washington et ... Lire la suite

  • Kraft Heinz scinde ses activités dans le domaine de l'épicerie et des sauces en deux sociétés cotées en bourse
    Kraft Heinz: Le CA dépasse les attentes au T1, perspectives maintenues
    information fournie par Reuters 06.05.2026 14:05 

    Kraft ‌Heinz a fait état mercredi d'un ​chiffre d'affaires au-dessus des attentes au premier trimestre, le groupe citant une ​amélioration de la demande sur le marché ​américain, qui laisse ⁠entrevoir les premiers résultats de ‌la stratégie mise en place par le ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 06.05.2026 13:58 

    (Actualisé avec Disney, Marriott, Apollo, Uber, Kraft Heinz, CVS Health, précisions sur Tesla, contrats à terme et cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank