La direction d'Eurazeo cherche à remonter le cours de l'action

La direction de la société d'investissement Eurazeo a indiqué mercredi qu'elle envisageait tous les moyens pour remonter le cours de l'action de l'entreprise, y compris une séparation et une cotation séparée de ses deux activités, la gestion d'actifs et le portefeuille porté au bilan.

William Kadouch Chassaing, co-président du directoire d'Eurazeo, le 7 mai 2024, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Nous partageons pleinement le constat que la valeur intrinsèque de l'entreprise dans l'ensemble de ses composantes n'est pas reflétée par le cours de Bourse actuel", a répondu l'un des deux coprésidents du directoire d'Eurazeo, William Kadouch-Chassaing, à une question posée par un actionnaire pendant l'assemblée générale du groupe.

"Nous considérons que la valeur de l'entreprise est évidemment très supérieure à sa cotation actuelle", de 3,42 milliards d'euros, a-t-il ajouté.

Le cours de l'action était de 49,34 euros vers midi mercredi à la Bourse de Paris, contre 64,80 euros un an auparavant.

La persistance d'une décote, qui s'est élargie depuis avril 2025, "conduit le directoire et le conseil de surveillance, ensemble, à s'interroger régulièrement sur ce qui pourrait constituer des leviers de révélation de la valeur", et parmi "les solutions possibles (...) il y a en effet la séparation et la cotation séparées des deux activités", a expliqué M. Kadouch-Chassaing.

"C'est donc un sujet que nous étudions parmi d'autres éléments", a relevé le coprésident du directoire, en rappelant qu'Eurazeo est "en transformation". Le "modèle n'a pas encore atteint, de notre point de vue, la maturité qui permettrait d'avoir le meilleur niveau de cotation", a-t-il jugé.

Pâtissant en 2025 de la baisse du dollar et malgré une collecte record de 5,5 milliards d'euros (+28%), Eurazeo a enregistré l'an dernier une perte de 403 millions d'euros, très légèrement réduite par rapport à celle de l'exercice précédent.