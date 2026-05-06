Bricolage: Thierry Garnier quitte Kingfisher pour Ahold Delhaize

Thierry Garnier, directeur général du groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher, propriétaire de Castorama et Brico Dépôt, a annoncé mercredi sa démission et va prendre la tête du géant belgo-néerlandais de la distribution Ahold Delhaize, selon des communiqués distincts des deux groupes.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

"Ahold Delhaize annonce aujourd'hui que son Conseil de surveillance a proposé la nomination de Thierry Garnier en tant que membre du Directoire et directeur général", a indiqué dans un communiqué l'entreprise, qui possède notamment les chaînes de supermarchés Albert Heijn et Delhaize.

Thierry Garnier succédera à Frans Muller, qui prendra sa retraite, "autour de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en avril 2027", précise le communiqué.

De son côté, Kingfisher, propriétaire des enseignes françaises Castorama et Brico Dépôt, a annoncé que "la recherche du successeur de Thierry Garnier est en cours" à la suite de sa démission et que la date exacte de son départ sera communiquée ultérieurement.

Il avait été nommé en 2019, "a un préavis de 12 mois et restera pleinement mobilisé dans ses fonctions actuelles de Directeur Général et en tant que membre du Conseil d'administration, afin de permettre une transition de qualité", écrit le groupe.

"Durant ces années, Thierry a impulsé le lancement et le déploiement de notre stratégie Powered by Kingfisher, dirigé l'entreprise durant la pandémie de COVID-19 et engagé de nombreuses innovations stratégiques, comme le lancement des marketplaces de Kingfisher et le développement de notre activité à destination des professionnels, tout en assurant une exécution rapide de l'ensemble de nos priorités", a salué Claudia Arney, présidente du conseil d'administration, citée dans le communiqué.

Avant de rejoindre Kingfisher en 2019, ce diplômé de l'Ecole polytechnique avait travaillé une vingtaine d'années pour le géant français des supermarchés Carrefour où il avait été directeur général pour l'Asie et la Chine.

Fin mars, Kingfisher a annoncé un bénéfice net de 245 millions de livres (283,5 millions d'euros) lors de l'exercice achevé fin janvier, bondissant de 32,7% sur un an. Pour le groupe présent au Royaume-Uni, en Irlande, en Pologne et en Espagne, la France reste néanmoins un marché difficile.