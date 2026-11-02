Lumen et Microsoft renforcent leur partenariat pour l'IA

Lumen Technologies et Microsoft annoncent élargir leur collaboration commerciale "afin d'aider les entreprises à surmonter l'un des principaux obstacles à l'adoption de l'IA", à savoir l'interconnexion des données, des applications et des infrastructures nécessaires au fonctionnement des charges de travail d'IA.

Dans le cadre de cette collaboration élargie, Lumen prévoit de proposer sur Azure l'ensemble de ses solutions de mise en réseau dans le cloud et de connectivité des applications, ce qui permettra aux clients d'accéder plus facilement aux solutions de Lumen et de les déployer au sein de l'écosystème cloud et IA de Microsoft.

"L'intelligence artificielle (IA) transforme les lieux d'exécution des applications ainsi que la manière dont les entreprises utilisent et transfèrent leurs données", a déclaré Katy Brown, vice-présidente chargée des marchés et des secteurs d'activité pour les Amériques chez Microsoft.

"Notre collaboration avec Lumen vise à les aider à aligner la transformation globale de leurs réseaux sur leurs priorités en matière de cloud Azure et d'IA, tout en tirant parti des fonctionnalités natives d'Azure en matière de réseau, de sécurité, de capacité de déploiement à grande échelle et d'innovation", a-t-elle ajouté.

Dans le cadre du renforcement de leurs initiatives de vente conjointes, Microsoft et Lumen entendent développer leur planification commerciale commune auprès des entreprises, notamment lorsque la modernisation des réseaux, la migration vers la plateforme cloud Azure et la transformation liée à l'IA convergent.

Les deux groupes prévoient également d'identifier de nouvelles possibilités d'intégration des solutions de Lumen à Azure et à Microsoft Marketplace au fil du temps. Ils communiqueront davantage de précisions sur cette collaboration élargie à mesure que progresseront leurs plans communs de commercialisation.

DZ Bank relève son objectif de cours sur Microsoft

Par ailleurs, DZ Bank réaffirme sa recommandation "achat" sur Microsoft, avec un objectif de cours relevé de 625 à 660 USD, revenant sur les résultats trimestriels dévoilés la semaine dernière par le géant informatique américain.

"Microsoft a convaincu au 1er trimestre de son exercice 2027, grâce à une nouvelle accélération de la croissance d'Azure et à une monétisation croissante de l'IA, notamment à travers Copilot et Foundry", estime le courtier allemand.

S'il reconnaît que les dépenses d'investissement atteignent un niveau record, DZ Bank note que les gains d'efficacité améliorent la rentabilité unitaire de l'IA et estime que "les solides perspectives pour le 2e trimestre confirment la vigueur de la demande dans le cloud et l'IA".