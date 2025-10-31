 Aller au contenu principal
Lumen chute en raison de la persistance de ses problèmes de revenus
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 17:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions de la société de télécommunications Lumen Technologies LUMN.N ont chuté de 7,2 % à 9,6 $, les investisseurs se concentrant sur la baisse structurelle des revenus

** Le chiffre d'affaires de 3,09 milliards de dollars au troisième trimestre dépasse les estimations, mais chute de 4,2 % par rapport à l'année précédente, ce qui met en évidence la pression continue sur le chiffre d'affaires

** Selon Morningstar, environ 5 milliards de dollars de revenus annuels liés aux segments "nurture" et "harvest" restent en déclin perpétuel

** La perte ajustée de 20 cents/action est inférieure au consensus de 27 cents/action, mais les analystes soulignent la visibilité limitée de la croissance durable

** Morningstar indique que la connectivité d'entreprise de Lumen est confrontée à une forte concurrence de la part de rivaux disposant d'un accès technologique similaire

** L'action est en hausse de 82,67 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance

Valeurs associées

LUMEN TECH
9,655 USD NYSE -6,62%
