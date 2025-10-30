Lumen affiche une perte moins importante alors que l'essor de l'IA alimente la demande de connectivité

Lumen Technologies LUMN.N a légèrement dépassé l'estimation du chiffre d'affaires du troisième trimestre et a affiché une perte moins importante que prévu jeudi, grâce à la demande de son infrastructure réseau pour soutenir les flux de données massifs et les charges de travail de calcul dans le cadre d'un boom de l'IA.

La société de télécommunications et de réseaux continue d'avoir l'opportunité d'accroître sa part de revenus commerciaux, car les hyperscalers et les entreprises clientes augmentent la demande de bande passante pour soutenir les applications d'IA en croissance et moderniser leur infrastructure de connectivité de base.

Lumen a déclaré un chiffre d'affaires de 3,09 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 3,04 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré avoir signé de nouveaux contrats d'une valeur de 1 milliard de dollars en octobre pour ses solutions de tissu de connectivité privé (PCF), conçues pour les charges de travail d'IA, ce qui porte la valeur totale à plus de 10 milliards de dollars.

L'accord d'octobre concerne principalement un client, a déclaré Chris Stansbury, directeur financier, lors d'une interview avec Reuters, sans nommer le client. Il y a près de 15 à 16 clients qui s'ajoutent à la valeur totale, Lumen voyant plus de voies d'accès à la demande pour le produit PCF.

En mai, la société a accepté de vendre son activité de fibre grand public à AT&T T.N pour 5,75 milliards de dollars afin de se concentrer davantage sur les entreprises et de réduire les dépenses d'investissement. La transaction devrait être finalisée au début de l'année 2026.

Lorsque la transaction sera conclue, l'effet de levier de Lumen sera inférieur à quatre fois et la société continuera à réduire sa dette, a déclaré Stansbury.

"Nous ne sommes plus dans une position où nous devons vendre des choses", a déclaré Stansbury. "Notre dette n'est plus un vent contraire

Au début du mois, Lumen et la société d'analyse de données Palantir PLTR.O ont annoncé un partenariat pluriannuel visant à aider les entreprises à déployer l'IA plus rapidement et en toute sécurité. Lumen a également dévoilé une série de collaborations avec des entreprises technologiques axées sur l'IA et la cybersécurité.

Lumen a enregistré une perte ajustée de 20 cents par action au cours du troisième trimestre, alors que les analystes tablaient sur une perte de 27 cents. Elle a également réitéré ses prévisions pour l'exercice 2025.