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Lululemon s'effondre après que le recrutement d'une nouvelle directrice générale de Nike n'a pas impressionné les investisseurs
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 17:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'entreprise est confrontée à une course aux procurations, à des pertes de parts de marché et à la pression des activistes

* Le mandat de Heidi O'Neill chez Nike laisse les analystes et les investisseurs prudents

* O'Neill prendra ses fonctions de directrice générale en septembre, après une recherche de plusieurs mois

* Le fondateur Chip Wilson continue de réclamer une refonte du conseil d'administration

(Ajoute un jalon important pour l'action au paragraphe 1) par Juveria Tabassum et Aishwarya Venugopal

Les actions de Lululemon Athletica

LULU.O ont chuté d'environ 12 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis mars 2020, la décision du fabricant de vêtements de sport en difficulté d'engager une directrice générale de Nike, en plein redressement, n'ayant pas réussi à rassurer les investisseurs.

La nomination d'Heidi O'Neill, qui occupait dernièrement le poste de présidente des consommateurs, des produits et de la marque chez Nike, met fin à une recherche de plusieurs mois marquée par la pression d'un investisseur activiste et du fondateur de Lululemon, Chip Wilson.

Les investisseurs se sont montrés réticents face à cette nomination, notant que le mandat de Mme O'Neill chez Nike a coïncidé avec des années de ralentissement de la demande, de lassitude à l'égard de la marque et d'erreurs d'exécution - des défis qui, selon les analystes, font de plus en plus écho à ceux auxquels Lululemon est confronté.

PARALLÈLES AVEC NIKE

"Nous ne nous attendons pas à ce que le marché accueille cette nomination de manière positive, étant donné le long mandat de Mme O'Neill chez Nike, qui coïncide avec le fait que la marque a développé de nombreux défis parallèles à ceux auxquels LULU est actuellement confrontée", a déclaré Janine Stichter, analyste chez BTIG.

Mme O'Neill, qui a quitté Nike NKE.N l'année dernière après plus de 25 ans dans le cadre d'un remaniement de la direction, rejoindra l'entreprise en septembre et aura pour mission de freiner les pertes de parts de marché de Lululemon et de rafraîchir son image.

L'action de Nike a atteint son niveau le plus bas depuis plus de dix ans au début du mois, après que le directeur général Elliott Hill a annoncé une forte baisse des ventes et une faiblesse persistante en Chine, ce qui a frustré les analystes et les investisseurs qui espéraient un renouveau de la fortune du célèbre géant des vêtements de sport.

Lululemon a également dû faire face à des rappels de produits pour certains de ses leggings coûteux dans un passé récent et a essayé d'équilibrer les niveaux de stocks alors qu'elle fait face à la concurrence croissante de marques émergentes telles qu'Alo Yoga et Vuori aux États-Unis.

Wilson , qui détient environ 4,3 % de la société, continue de penser qu'un remaniement du conseil d'administration aurait dû intervenir avant l'élection de la directrice générale, a déclaré à Reuters une source au fait des réflexions du fondateur.

M. Wilson a mené une lutte par procuration pour installer ses trois candidats au poste d'administrateur et a déclaré au début de l'année que tout candidat au poste de directeur général choisi par le conseil d'administration actuel ne bénéficierait pas de son soutien.

PAS LE BON CHOIX? Par ailleurs, les analystes de Needham et Evercore ISI ont attribué la baisse des actions à la nomination de Mme O'Neill au lieu du choix d'Elliott Investment Management de Jane Nielsen, dirigeante chevronnée du secteur de la vente au détail.

Nielsen a été directrice financière de Ralph Lauren pendant huit ans, jusqu'en 2024, et pendant cinq ans chez Coach, le fabricant des sacs à main Tabby, à l'époque où les marques étaient en plein redressement pour passer à un modèle d'entreprise à plus forte marge.

"A ce stade, Lululemon a besoin d'un directeur général de redressement et non d'un directeur général de croissance", a déclaré Gaston Dimant, analyste chez BNP Paribas, dans une note, ajoutant que Nielsen aurait été le bon choix pour guider le fabricant de vêtements de yoga à travers un changement.

Elliott, qui détient une participation d'environ 1 milliard de dollars dans Lululemon, a fait pression pour que Nielsen soit nommée.

Elliott n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les actions de Lululemon ont chuté de 38 % au cours des 12 derniers mois, réduisant sa valeur de marché à 18,8 milliards de dollars. Elles étaient à 144,01 dollars jeudi.

"Mme O'Neill pourrait apporter l'expérience nécessaire en matière de produits pour réinitialiser la marque. Mais pour l'instant, les problèmes fondamentaux demeurent: une course aux procurations en cours qui ajoute de l'incertitude et une productivité très élevée qui est loin d'avoir atteint son niveau le plus bas", ont déclaré les analystes de Jefferies.

Valeurs associées

LULULEMON ATHL
143,4100 USD NASDAQ -12,26%
NIKE -B-
44,715 USD NYSE -2,12%
RALPH LAUREN RG-A
378,030 USD NYSE +0,73%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/04/2026 à 17:14:47.

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