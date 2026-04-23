Ventes en fort recul pour Roche Bobois au 1T, malgré la Chine et Cuir Center

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe d'ameublement haut de gamme Roche Bobois a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en chute de 8,6% au premier trimestre, à 87,1 milliards d'euros, pénalisé par un "contexte économique globalement moins favorable", qui n'affecte pas ses ventes en Chine ni dans ses magasins de canapés Cuir Center.

"Ce chiffre d'affaires est en phase avec le niveau d'activité commerciale du 4e trimestre 2025 sur les différentes zones géographiques et le portefeuille de commandes de fin d’année", selon le communiqué publié par l'entreprise.

Depuis la période faste du Covid-19, l'enseigne souffre de la morosité du marché de l'ameublement et a vu ses profits s'effriter, avec un bénéfice net en baisse de plus de 35% en 2025.

Aux États-Unis, premier marché du groupe, et au Canada, la contraction du chiffre d'affaires du premier trimestre, à 26,6 millions d'euros contre 29,5 millions d'euros en 2025, "provient quasi exclusivement" des effets de l'euro fort face au dollar.

Les ventes avaient aussi été perturbées en janvier aux États-Unis avec la fermeture de plusieurs magasins pendant l'intense tempête hivernale.

En France, la marque Roche Bobois souffre (-5,7%) tandis que l'enseigne Cuir Center, propriété du groupe, affiche une croissance de 13%, "grâce à son positionnement milieu de gamme".

Chez ses voisins européens, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne, le repli est plus marqué (-16,2%, à 19 millions d'euros).

Parmi les bonnes nouvelles, le groupe souligne "une croissance de +36% des magasins en propre en Chine", à Shanghaï et Pékin, et une reprise de l'activité sur la fin du premier trimestre avec un "volume d’affaires des magasins en propre [qui] revient en territoire positif" en mars (+1,1%).

Avec un portefeuille de commandes au 31 mars 2026 de 139,2 millions d'euros, largement inférieur à celui de 2025 à la même date (161,1 millions d'euros), "le chiffre d'affaires du 2e trimestre devrait suivre une tendance comparable à celle du 1er trimestre", anticipe Roche Bobois.

Le groupe veut rassurer en affirmant que ces "phases conjoncturelles de baisse d’activité", comme lors de la pandémie ou après le déclenchement de la guerre en Ukraine, se sont traduites par le passé par "des effets de report positifs sur les mois suivants".

Le groupe détient actuellement un réseau de 339 magasins en propre ou franchisé dans 54 pays, ses principaux marchés étant l'Amérique du Nord, la France et le reste de l'Europe.