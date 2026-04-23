Lockheed Martin chute en Bourse après des résultats inférieurs aux attentes

( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Le groupe américain de défense Lockheed Martin était sanctionné en Bourse jeudi après l'annonce de résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre, malgré un "niveau élevé de demande" dans un contexte de regain de tensions mondiales.

Le chiffre d'affaires est resté quasi-stable sur un an à 18,02 milliards de dollars, contre 17,96 milliards un an plus tôt, et légèrement en-dessous du consensus des analystes de Factset (18,22 milliards).

Mais le groupe a raté le coche avec un bénéfice net de 1,49 milliard de dollars (-13,08% sur un an) alors que le consensus attendait 1,56 milliard. Les coûts opérationnels ont grossi de 300 millions de dollars sur un an, d'après le communiqué.

En conséquence, vers 13H45 GMT, l'action Lockheed Martin chutait de 4,43% à la Bourse de New York.

Le PDG Jim Taiclet, cité dans un communiqué, a fait état du "niveau élevé de la demande" pour un grand nombre des produits qu'il propose (missiles, radars, etc).

Evoquant les contrats pluriannuels récemment conclus avec le ministère américain de la Défense, il a relevé que la visibilité ainsi offerte permettrait d'effectuer des "investissements stratégiques dans l'infrastructure de production, de renforcer la chaîne d'approvisionnement et d'accroître les effectifs pour tripler ou quadrupler les cadences de production actuelles".

Le groupe a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année: un chiffre d'affaires compris entre 77,5 et 80 milliards de dollars, un bénéfice net par action hors éléments exceptionnels entre 29,35 et 30,25 dollars et un flux de trésorerie de 6,50 à 6,8 milliards de dollars.

Avant la publication de jeudi, le consensus tablait sur un chiffre d'affaires annuel de 79,22 milliards et un bénéfice par action à données comparables de 29,99 dollars.