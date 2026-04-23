Savencia (Caprice des Dieux, Tartare): ventes en repli de 3,9% au 1er trimestre "dans un contexte volatil"

( AFP / LOU BENOIST )

Le groupe Savencia Fromage & Dairy, producteur de Cœur de Lion, St Môret, Tartare ou Caprice des Dieux, a vu ses ventes reculer de 3,9% au premier trimestre, pénalisées par des effets de change, et redoute un possible impact de la guerre au Moyen-Orient sur la consommation européenne.

Ce chiffre d'affaires de 1,629 milliard d'euros est en recul de 0,4% en données comparables, selon un communiqué paru jeudi.

Il est marqué par une baisse de 2,2% des produits fromagers (-1,4% à change et périmètre constants), affectés par un effet prix négatif et par une variation des prix du lait.

Pour cette année, les perspectives "demeurent marquées par un environnement incertain et volatil", avec "des tensions géopolitiques et des changements de paradigmes économiques entraînant un ralentissement de la croissance mondiale", indique Savencia.

Le groupe français cite aussi "une crise en Moyen Orient pouvant entrainer un retour de l’inflation et affecter la consommation en Europe notamment suite à la hausse des énergies, et des évolutions sur les taxes à l'international qui affectent les activités d’exportation".