Luigi Mangione invoque la défense fondée sur un « trouble émotionnel extrême » dans l'affaire du meurtre du directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations juridiques aux paragraphes 5 et 6) par Jack Queen

Luigi Mangione, l’homme accusé d’avoir abattu un dirigeant d’une compagnie d’assurance maladie à Manhattan, compte faire valoir lors de son procès qu’il se trouvait dans un état de « trouble émotionnel extrême » au moment où il aurait commis le crime, a révélé un juge lors d’une audience mercredi.

Mangione est accusé d’avoir abattu Brian Thompson, directeur général de UnitedHealthcare, devant un hôtel de Midtown en décembre 2024. Ce meurtre effronté a été largement condamné par les responsables publics, mais il est devenu emblématique de la frustration des Américains face à la hausse des coûts des soins de santé et aux pratiques du secteur de l’assurance maladie. Mangione a plaidé non coupable en décembre 2024 des chefs d’accusation de meurtre, de détention d’arme et de faux et usage de faux portés par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg. Son procès est prévu en septembre devant le juge Gregory Carro à Manhattan. La loi new-yorkaise autorise les accusés de meurtre à faire valoir qu’ils ne peuvent être tenus pleinement responsables de leurs actes car ils se trouvaient dans un état de trouble émotionnel extrême au moment du meurtre. Les accusés qui obtiennent gain de cause peuvent voir leur condamnation pour meurtre requalifiée en homicide involontaire, ce qui entraîne des peines nettement moins lourdes.

Thompson dirigeait la branche d’assurance d’UnitedHealth Group UNH.N avant d’être abattu tôt le matin devant un hôtel où il séjournait à l’occasion d’une conférence d’investisseurs. Les images choquantes du meurtre et la chasse à l’homme de cinq jours pour retrouver le suspect ont fait de cette affaire un sujet récurrent dans les médias et un véritable phénomène sur les réseaux sociaux . Mangione a été arrêté en Pennsylvanie . Par ailleurs, Mangione a plaidé non coupable en avril 2025 des chefs d’accusation de meurtre, de détention d’armes et de harcèlement portés par le parquet fédéral de Manhattan.

La juge fédérale Margaret Garnett, chargée de l’affaire, a rejeté les chefs d’accusation de meurtre et de détention d’armes pour des raisons de forme juridique, dans une décision surprise rendue en janvier. Cette décision a écarté la possibilité que Mangione soit passible de la peine de mort, bien qu’il risque toujours une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle s’il est reconnu coupable de harcèlement.

La sélection du jury dans cette affaire devrait débuter en septembre, et les plaidoiries d’ouverture du procès sont prévues pour novembre.