Lufthansa signe un accord pour acquérir 44,9% de TAP Air Portugal pour 1,025 MdEUR

Le groupe aérien allemand a conclu un accord avec le gouvernement portugais pour prendre une participation minoritaire dans la compagnie nationale. La finalisation de l'opération reste soumise aux autorisations réglementaires, notamment celle de la Commission européenne.

Lufthansa Group déboursera 1,025 milliard d'euros pour acquérir une participation initiale de 44,9% dans TAP Air Portugal, entièrement financée par sa trésorerie disponible. Sa participation pourrait atteindre 49,9% grâce au rachat éventuel d'actions proposées aux salariés, pour un prix total pouvant s'élever à 1,2 MdEUR, frais supplémentaires compris.

Le groupe estime les synergies potentielles à 450 millions d'euros et prévoit de faire de Lisbonne son septième pôle de correspondance. Il entend notamment développer les liaisons vers le Brésil, l'Afrique lusophone et l'Amérique du Nord.

Avec TAP, sa part de marché calculée sur les liaisons entre l'Europe et l'Amérique latine passerait d'environ 9% à 20%. Lufthansa se déclare également favorable à une privatisation complète de la compagnie portugaise.

Le titre a conclu la séance sur un gain de 3,94%, à 7,76 euros.