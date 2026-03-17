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Lufthansa prolonge la suspension des vols vers Tel Aviv jusqu'au 9 avril
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe allemand Lufthansa

LHAG.DE a prolongé la suspension de ses vols vers Tel Aviv jusqu'au 9 avril en raison des importantes restrictions du trafic aérien au Moyen-Orient, a-t-il déclaré mardi.

Pour des raisons opérationnelles, la compagnie phare a également interrompu ses vols vers Riyad jusqu'au 5 avril, mais les vols réguliers d'ITA Airways se poursuivront comme prévu, a ajouté le groupe.

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