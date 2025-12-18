Lufthansa prévoit une croissance de 6 % des vols long-courriers en 2026 et poursuit son redressement

Un nouvel avion à fuselage large sera mis en service toutes les deux semaines pour favoriser la croissance

L'accent mis sur l'intercontinental pour augmenter les marges d'ici 2028-2030

Croissance globale de la capacité de 3,5 %

par Joanna Plucinska et Ilona Wissenbach

Le groupe aérien allemand Lufthansa LHAG.DE prévoit une croissance de l'offre de 6% pour ses compagnies aériennes de passagers sur ses routes long-courriers en 2026, a déclaré le directeur général Carsten Spohr, ajoutant qu'il s'attend à la livraison d'un nouvel avion gros porteur toutes les deux semaines pour aider à soutenir la croissance.

Lufthansa cherche à internationaliser ses activités et à développer ses liaisons intercontinentales dans le cadre d'une stratégie plus large visant à porter la croissance de la marge bénéficiaire à 8-10 % entre 2028 et 2030.

M. Spohr a déclaré à Reuters que la croissance de la capacité sera plus limitée sur les liaisons plus courtes, où la compagnie cherche à réaliser des gains d'efficacité.

"Nous allons maintenant intégrer encore plus notre système de hub, ce qui nous permettra de limiter la croissance sur le court-courrier, et néanmoins de nous développer de 6% sur le long-courrier en 2026", a déclaré Spohr dans les bureaux de Lufthansa à Francfort.

La croissance globale de la capacité devrait être d'environ 3,5 %, a déclaré M. Spohr, soit un peu moins que les prévisions antérieures pour 2026, qui étaient d'environ 4 %.

"Nous n'avons plus besoin de relier chaque hub à chaque destination court-courrier", a-t-il ajouté lors de l'entretien.

M. Spohr a déclaré que Lufthansa chercherait à ajouter des vols plus fréquents sur certaines de ses routes principales en 2026 et que de nouvelles routes pourraient être lancées en 2027 en utilisant la capacité supplémentaire des livraisons d'avions.

Les compagnies aériennes, dont Lufthansa, ont été confrontées à des retards de livraison de la part des fournisseurs d'avions Boeing BA.N et Airbus AIR.PA , ce qui signifie qu'elles ont dû continuer à utiliser des avions à réaction moins performants.

Avec les nouveaux objectifs de croissance de l'offre, Lufthansa devrait atteindre environ 98 % de sa capacité d'offre pré-COVID-19. Air France KLM AIRF.PA et IAG ICAG.L ont déjà dépassé cette année les niveaux qu'ils avaient avant la pandémie.

La progression plus lente de Lufthansa s'explique en partie par le fait qu'elle propose désormais moins de voyages court-courriers après avoir réduit les vols intérieurs en Allemagne en raison de l'augmentation des taxes et des redevances.