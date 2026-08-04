Lufthansa prévient que ses bénéfices pourraient baisser en raison de la volatilité des prix du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Prévoit un Ebit ajusté compris entre 1,7 et 2,2 milliards d'euros pour 2026

* La société avait auparavant prévu une amélioration par rapport aux 1,96 milliard d'euros enregistrés en 2025

* Le cours de l'action recule de plus de 10 %

(Ajout des commentaires du directeur financier et du directeur général aux paragraphes 4, 8-9 et 20; mise à jour des cours de l'action au paragraphe 3) par Joanna Plucinska et Ilona Wissenbach

Le groupe aérien allemand Lufthansa LHAG.DE a averti mardi que son résultat d'exploitation pourrait baisser cette année, après avoir été divisé par plus de deux au deuxième trimestre en raison de la hausse des coûts de carburant liée au conflit entre les États-Unis et l'Iran, ce qui a entraîné une forte chute de son cours de bourse.

La société prévoit que son résultat avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté pour 2026 se situera entre 1,7 et 2,2 milliards d’euros (, soit entre 2,0 et 2,5 milliards de dollars). Elle avait auparavant tablé sur un Ebit ajusté nettement supérieur aux 1,96 milliard d’euros de l’année précédente. À 09h27 GMT, l’action reculait de 10,35 %, les investisseurs se concentrant sur les perspectives incertaines et les résultats trimestriels inférieurs aux attentes, notamment la hausse des coûts unitaires.

«Il subsiste une grande incertitude pour le second semestre», a déclaré le directeur financier Till Streichert aux journalistes lors d’une conférence téléphonique, les clients effectuant leurs réservations de plus en plus près des dates de voyage.

« Aujourd’hui, nous faisons le bilan d’un deuxième trimestre difficile, marqué une nouvelle fois par de multiples crises géopolitiques et incertitudes », a déclaré le président du directoire Carsten Spohr dans un communiqué.

« Malgré une nouvelle amélioration de notre taux de remplissage et une hausse significative du rendement, nous n’avons pas pu compenser entièrement la hausse considérable des coûts de carburant. » Le taux de remplissage est un indicateur du taux d’occupation des avions d’une compagnie aérienne. Lufthansa a toutefois maintenu ses objectifs à long terme, notamment celui d’atteindre une marge d’exploitation comprise entre 8 % et 10 % entre 2028 et 2030, malgré les perturbations liées à la guerre. Les analystes et les investisseurs considèrent 2026 comme une année cruciale pour le plan de redressement du groupe, qui cherche à assainir ses finances affaiblies par des années de grèves et une structure de flotte complexe.

RÉDUCTIONS DE CAPACITÉ

La guerre menée par les États-Unis contre l’Iran a fait flamber les prix du carburant dès son déclenchement fin février, et bien qu’ils se soient quelque peu stabilisés, ils restent très volatils dans un contexte d’incertitude quant à l’issue des efforts diplomatiques — ce qui constitue un véritable casse-tête pour les entreprises.

Les compagnies aériennes européennes, notamment IAG ICAG.L (propriétaire de British Airways) et Air France-KLM AIRF.PA , ont été durement touchées par la hausse des coûts du carburant malgré leurs programmes de couverture. Toutes deux ont annoncé leur intention de réduire leurs capacités afin de compenser en partie cet impact.

Lufthansa a indiqué que sa capacité avait baissé d’environ 3 % au deuxième trimestre, en partie en raison des journées de grève en avril. Toutefois, ses prévisions de capacité pour l’ensemble de l’année restent inchangées et devraient rester globalement stables.

L'Ebit ajusté a reculé à 383 millions d'euros au deuxième trimestre, contre 870 millions d'euros un an plus tôt, un chiffre inférieur à la prévision moyenne des analystes (401 millions d'euros) issue d'un consensus établi par la compagnie.

La compagnie table désormais sur des coûts de carburant de 8,66 milliards d’euros pour 2026, contre une prévision antérieure de 8,9 milliards d’euros.

RETRAIT DES ANCIENS AVIONS

Lufthansa a indiqué qu’elle prévoyait de retirer de la circulation ou de mettre temporairement à l’arrêt plusieurs appareils afin de rationaliser ses opérations, de réduire sa consommation de carburant et de limiter son exposition aux coûts de carburant non couverts.

Dans son rapport financier, Lufthansa a précisé que cela inclurait le retrait anticipé d’avions long-courriers très gourmands en carburant, tels que l’Airbus AIR.PA A340-600, ainsi que la mise à l’arrêt temporaire de deux Boeing BA.N 747-400 dès le début de l’horaire d’hiver.

La compagnie a ajouté que 86 % de ses besoins en carburant pour cette année sont couverts, tandis que Carsten Spohr a déclaré aux journalistes que l’approvisionnement en carburant devrait rester stable.

Metzler a indiqué dans une note d’analyse que Lufthansa était désormais en droit d’augmenter le prix de ses billets afin de compenser la hausse de ses coûts.

(1 dollar = 0,8690 euro)