Lufthansa ouvre à la réservation sa Business Class Allegris sur Boeing 787-9 au départ de Francfort
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 16:00

La compagnie allemande accélère le déploiement de sa nouvelle cabine long-courrier premium avec la certification de la majorité des sièges.

Lufthansa annonce l'ouverture à la réservation de 25 des 28 sièges de sa Business Class Allegris à bord du Boeing 787-9, pour des vols à partir du 15 avril 2026 au départ de Francfort. Trois sièges du deuxième rang restent en attente d'homologation.

Les passagers peuvent réserver sans frais les "Classic Seats" ou opter, avec supplément, pour des sièges à confort accru comme la "Business Class Suite", le siège "Extra Space", le siège "Privacy" ou le lit "Extra Long" de 2,20 mètres.

Le 787-9 Allegris desservira notamment Austin, Rio de Janeiro, Bogotá, Le Cap, Shanghai, Hyderabad et Hong Kong, avant l'ajout de New York JFK et Los Angeles en juin, puis Delhi en juillet.

"Allegris est une expérience dans toutes les classes", souligne Jens Ritter, directeur général de Lufthansa Airlines. Huit appareils sont déjà basés à Francfort et 21 autres sont en commande, pour une flotte cible de 29 Boeing 787-9 d'ici fin 2027.

Le titre Lufthansa s'adjuge près de 1,6% à Francfort alors que le DAX recule de 0,1%.

Valeurs associées

DT LUFTHANSA
9,244 EUR XETRA +1,54%
