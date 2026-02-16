Lufthansa ouvre à la réservation sa Business Class Allegris sur Boeing 787-9 au départ de Francfort
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 16:00
Lufthansa annonce l'ouverture à la réservation de 25 des 28 sièges de sa Business Class Allegris à bord du Boeing 787-9, pour des vols à partir du 15 avril 2026 au départ de Francfort. Trois sièges du deuxième rang restent en attente d'homologation.
Les passagers peuvent réserver sans frais les "Classic Seats" ou opter, avec supplément, pour des sièges à confort accru comme la "Business Class Suite", le siège "Extra Space", le siège "Privacy" ou le lit "Extra Long" de 2,20 mètres.
Le 787-9 Allegris desservira notamment Austin, Rio de Janeiro, Bogotá, Le Cap, Shanghai, Hyderabad et Hong Kong, avant l'ajout de New York JFK et Los Angeles en juin, puis Delhi en juillet.
"Allegris est une expérience dans toutes les classes", souligne Jens Ritter, directeur général de Lufthansa Airlines. Huit appareils sont déjà basés à Francfort et 21 autres sont en commande, pour une flotte cible de 29 Boeing 787-9 d'ici fin 2027.
Le titre Lufthansa s'adjuge près de 1,6% à Francfort alors que le DAX recule de 0,1%.
Valeurs associées
|9,244 EUR
|XETRA
|+1,54%
A lire aussi
-
RBC a annoncé lundi avoir rehaussé de 410 à 430 euros son objectif de cours sur L'Oréal dans le sillage des résultats annuels 2025 publiés la semaine dernière par le numéro un mondial des cosmétiques. Dans une note de recherche, le broker canadien - qui maintient ... Lire la suite
-
Champion olympique il y a quatre ans, Clément Noël a raté son rendez-vous avec les Jeux de Milan Cortina, où il est sorti du slalom, laissant les Bleus sans la moindre médaille lundi. En cette journée sans biathlon (huit médailles, dont deux en or depuis le début ... Lire la suite
-
Des chiffres de l'emploi meilleurs que prévu aux Etats-Unis, signes de reprise économique en Europe, nouveau mode de calcul de l'inflation en Inde… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. Depuis le début de l'année, les indices asiatiques arrivent en ... Lire la suite
-
"Conseil de la paix" de Donald Trump : l'UE participera mais sans adhérer à l'instance, annonce Bruxelles
Les membres permanents du "Conseil de la paix" doivent verser 1 milliard de dollars pour y adhérer, ce qui suscite des critiques selon lesquelles le conseil pourrait devenir une version "payante" du Conseil de sécurité de l'ONU. La réunion inaugurale du "Conseil ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer