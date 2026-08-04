Lufthansa-Les prévisions 2026 obscurcies par les perspectives sur les coûts du carburant

Lufthansa LHAG.DE a fixé mardi sa fourchette prévisionnelle de résultat d'exploitation ajusté (Ebit) pour 2026, alors que le bénéfice opérationnel de la compagnie aérienne allemande a été divisé par plus de deux au deuxième trimestre en raison de la hausse des coûts du carburant.

Elle table désormais sur un Ebit ajusté compris entre 1,7 et 2,2 milliards d’euros, citant une incertitude accrue liée à la forte volatilité des prix du kérosène.

"Aujourd’hui, nous faisons le bilan d’un deuxième trimestre difficile, qui a une nouvelle fois été marqué par de multiples crises géopolitiques et incertitudes", a déclaré le président du directoire Carsten Spohr dans un communiqué.

"Malgré une nouvelle amélioration de notre taux de remplissage et une hausse significative de notre rendement, nous n’avons pas pu compenser entièrement la hausse considérable des coûts de carburant", a-t-il ajouté.

Lufthansa avait auparavant prévu que ce chiffre serait nettement supérieur au niveau de l’année précédente, qui s’élevait à 1,96 milliard d’euros.

Au deuxième trimestre, l’Ebit ajusté a chuté à 383 millions d’euros, contre 870 millions d’euros un an plus tôt. Ce chiffre est légèrement inférieur aux 401 millions d’euros prévus par les analystes dans un consensus établi par l'entreprise.

La compagnie table désormais sur des coûts de carburant s'élevant à 8,66 milliards d'euros.

La capacité a également baissé d’environ 3%, en partie en raison des jours de grève, mais sa planification pour l’année reste inchangée, a indiqué la société.

(Ilona Wissenbach, Linda Pasquini et Joanna Plucinska; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)