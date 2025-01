Lufthansa: l'UE appelle à rétablir Condor au trafic d'apport information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 16:56









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a demandé a Lufthansa de rétablir l'accès de la compagnie aérienne Condor à son réseau court-courrier.



En effet, dans le cadre d'une enquête sur une potentielle restriction de la concurrence par l'entreprise commune transatlantique A++ (Lufthansa, United et Air Canada), la Commission estime que des mesures provisoires sont nécessaires pour garantir une concurrence effective sur la liaison Francfort-New York.



La Commission reproche ainsi à A++ de limiter la concurrence et craint que Condor ne soit contraint de se retirer de cette liaison.



Par conséquent, Lufthansa devra rétablir les accords conclus en juin 2024 pour permettre à Condor d'accéder au trafic d'apport (qui fait référence aux passagers qui, lors de leur voyage, prennent un vol court-courrier pour rejoindre un vol long-courrier), généralement en faisant escale depuis l'aéroport de Francfort.



Ces accords sont jugés 'essentiels' pour éviter un préjudice 'grave et irréparable' à la concurrence.







Valeurs associées DT LUFTHANSA 5,69 EUR XETRA -0,52%