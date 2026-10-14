Lufthansa devance Air France-KLM dans la course au capital de TAP

(Zonebourse.com) - C'est désormais officiel : Lufthansa a devancé Air France-KLM dans l'acquisition de la compagnie portugaise TAP. Avec une offre de 1,2 milliard d'euros pour une participation de 44,9% dans TAP, le groupe Lufthansa a fait mieux que son rival tricolore.
Lufthansa a pris l'avantage sur Air France-KLM dans le processus d'acquisition d'une participation dans TAP. La décision a été annoncée par le Premier ministre portugais, Luís Montenegro, à l'issue d'un Conseil des ministres.
"Il s'agit d'une évolution positive pour Lufthansa, car l'intégration pourra se poursuivre (probablement selon les mêmes modalités que celle d'ITA, dont la finalisation est prévue pour le premier trimestre 2027), TAP étant déjà membre de Star Alliance", a rapidement réagi Arthur Kuntz, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.
Le spécialiste précise que cette décision n'est "pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour Air France-KLM, qui a su maintenir sa discipline financière et préserver une certaine stabilité de gouvernance".
Peu après 14h30, le titre Lufthansa reculait de 1,8% à Francfort tandis qu'Air France-KLM reculait plus modestement, de 0,7%.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer